Почему именно процесс начала переговоров с Украиной о вступлении затянулся, когда могут стартовать переговоры – в интервью 24 Каналу ответила госпожа посол ЕС в Украине Катарина Матернова.
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"Движение Украины – очень быстрое"
Госпожа посол подтвердила, что Украина движется в правильном направлении.
И я думаю, что в июне официально начнутся переговоры,
– сказала Матернова.
В то же время подчеркнула, что "затянулся" – это не очень корректный термин. Объяснила, если взглянуть на процесс расширения, то, что для этого нужно, и уровень консенсуса, необходим со стороны ЕС, то движение Украины – очень быстрое.
В частности, прошло всего 4 дня после полномасштабного вторжения, а Украина уже подала запрос на вступление. Также очень быстро дала ответы на огромный бюрократический опросник. Уже через 3 месяца получила статус кандидата, а в декабре 2023 – зеленый свет от европейских лидеров на переговоры о вступлении.
Поэтому я считаю эту динамику очень положительной. И я не вижу, что есть какое-то несоответствие между политическими сигналами и вероятным началом процесса в июне. Будет очень грустно, если мы этот процесс в июне не начнем, но я очень надеюсь, что все будет хорошо,
– сказала госпожа посол ЕС в Украине.
Может ли Украина стать полноправным членом ЕС до конца 2030 года
- Также Катарина Матернова ответила, может ли наше государство стать полноправным членом Евросоюза до конца 2030 года.
- Госпожа посол отметила, что прогнозировать, когда точно Украина станет членом ЕС, – то же, что смотреть в хрустальный шар для предсказаний. Дату – 2030 год – озвучил председатель Европейского совета Шарль Мишель.
- "Учитывая мои собственные наблюдения, на жизнь в Киеве, на взаимодействие с украинской властью, представителями бизнеса и медиа, а также учитывая процесс расширения в прошлом, который я хорошо знаю, я считаю, что 2030 год – это вполне реальная дата", – подчеркнула Матернова.
- В то же время добавила, конечно, война имеет большое влияние, так же как и прогресс в отношении реформ. Впрочем, по мнению госпожи посла, в этой абсолютно непредсказуемой геополитической среде, в которой мы живем сегодня, такая дата вполне нормальная.