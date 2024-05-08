Однако в Евросоюзе рассматривают вариант того, что это может произойти уже к 2030 году. Об этом рассказала госпожа посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова в интервью для 24 Канала.

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Удастся ли это сделать до 2030 года

Чиновница объяснила, что сейчас прогнозировать, когда точно Украина станет членом Евросоюза – это то же, что смотреть в "хрустальный шар для предсказаний". Она напомнила, что сроки до 2030 года очертил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Учитывая мои собственные наблюдения, на жизнь в Киеве, на взаимодействие с украинской властью, представителями бизнеса и медиа, а также учитывая процесс расширения в прошлом, который я хорошо знаю, я считаю, что 2030 год – это вполне реальная дата,

– заявила госпожа посол.

По ее словам, текущая война, которую Россия развернула против нашего государства, имеет большое влияние на вступление Украины в Евросоюз. В частности, не менее важным, как объяснила Матернова, является прогресс в отношении реформ.

Однако чиновница считает, что в этой абсолютно непредсказуемой геополитической среде, в которой мы живем сегодня, эта дата вполне нормальная.

Такую позицию она высказывала и раньше