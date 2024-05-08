Однако в Евросоюзе рассматривают вариант того, что это может произойти уже к 2030 году. Об этом рассказала госпожа посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова в интервью для 24 Канала.
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Удастся ли это сделать до 2030 года
Чиновница объяснила, что сейчас прогнозировать, когда точно Украина станет членом Евросоюза – это то же, что смотреть в "хрустальный шар для предсказаний". Она напомнила, что сроки до 2030 года очертил председатель Европейского совета Шарль Мишель.
Учитывая мои собственные наблюдения, на жизнь в Киеве, на взаимодействие с украинской властью, представителями бизнеса и медиа, а также учитывая процесс расширения в прошлом, который я хорошо знаю, я считаю, что 2030 год – это вполне реальная дата,
– заявила госпожа посол.
По ее словам, текущая война, которую Россия развернула против нашего государства, имеет большое влияние на вступление Украины в Евросоюз. В частности, не менее важным, как объяснила Матернова, является прогресс в отношении реформ.
Однако чиновница считает, что в этой абсолютно непредсказуемой геополитической среде, в которой мы живем сегодня, эта дата вполне нормальная.
Такую позицию она высказывала и раньше
- Еще в сентябре 2023 года Матернова отметила, что объясняет всем в Брюсселе: в Украине время течет совсем иначе. Ведь то, что в других местах занимает месяцы, здесь может произойти за несколько недель или дней.
- Тогда она также отметила, что 2030 год – реалистичный срок. Но он возможен, если очень, очень много работать. По ее словам, Украине надо поддерживать темп реформ – а это не всегда линейный процесс.
- Она напомнила, что сроки будут определять также институциональные и политические изменения, которые должны произойти со стороны Европейского Союза. ЕС должен быть готовым к расширению за пределы нынешних 27 стран-членов.
- Она добавила, что в случае Украины важную роль играет геополитика, ведь именно она определяет вектор.