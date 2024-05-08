Украина обязательно станет членом Евросоюза. Однако пока точная дата вступления нашего государства неизвестна. Процесс переговоров затянулся. Впрочем, в ЕС допускают, что это может произойти до 2030 года.

Катарина Матернова, госпожа посол Европейского Союза в Украине, представляет ЕС в дипломатических мероприятиях и сотрудничестве с нашим государством во время жестокой полномасштабной войны, которую уже третий год подряд ведет Россия. Матернова работала с вопросами Украины еще с 2015 года, делая вклад в комплексный процесс реформирования нашего государства. В интервью 24 Каналу госпожа посол прокомментировала сроки вступления Украины в ЕС и почему процесс начала переговоров затянулся.

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Интервью с госпожой посол ЕС в Украине Катериной Матерновой: видео

Может ли Украина стать полноправным членом ЕС до конца 2030 года

Я бы хотела начать с одного из важнейших вопросов для украинцев. Ранее Вы уверяли, что сценарий, при котором Украина может стать полноправным членом ЕС до конца 2030 года, выглядит довольно реалистично. Не изменилось ли ваше мнение? И что на ваш взгляд может затормозить, или же наоборот ускорить этот процесс для Киева?

Я бы хотела прояснить этот термин – "уверяла". Сейчас прогнозировать, когда точно Украина станет членом ЕС – это то же, что смотреть в хрустальный шар для предсказаний. Эта дата – 2030 год – ее озвучил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Учитывая мои собственные наблюдения, на жизнь в Киеве, на взаимодействие с украинской властью, представителями бизнеса и медиа, а также учитывая процесс расширения в прошлом, который я хорошо знаю, я считаю, что 2030 год – это вполне реальная дата.

Конечно, война имеет большое влияние, так же как и прогресс в плане реформ, но я думаю, что в этой абсолютно непредсказуемой геополитической среде, в которой мы живем сегодня, эта дата вполне нормальная.

Почему затянулся процесс начала переговоров о вступлении

Почему процесс начала переговоров с Украиной о вступлении затянулся аж до лета? Есть ли риск, что этого не произойдет даже в июне, как многие говорят? Украина движется в правильном направлении?

Конечно, что Украина движется в правильном направлении. И я думаю, что в июне официально начнутся переговоры. Я бы хотела также подчеркнуть – "затянулся" – это не очень корректный термин.

Если взглянуть на процесс расширения, то, что для этого нужно, и уровень консенсуса, необходимый со стороны ЕС, то движение Украины – очень быстрое.

4 дня после полномасштабного вторжения, а Украина уже подала запрос на вступление, очень быстро дала ответы на этот огромный бюрократический опросник. Спустя три месяца получила статус кандидата, а уже в декабре прошлого года получила зеленый свет на переговоры о вступлении от европейских лидеров.

Поэтому я считаю эту динамику очень положительной. И я не вижу, что есть какое-то несоответствие между политическими сигналами и вероятным началом процесса в июне. Будет очень грустно, если мы этот процесс в июне не начнем, но я очень надеюсь, что все будет хорошо.

Также на это надеюсь. Учитывая неопределенность в вопросе продолжения финансовой поддержки США Украины в 2025 году, а также после президентских выборов осенью, на которых победу может одержать Дональд Трамп, способна ли и готова ли объединенная Европа взять на себя лидерство в вопросе финансовой и военной поддержки Киева в противодействии российской агрессии?

Учитывая полномасштабную российскую агрессию против Украины Европа мобилизовала свои усилия до таких пределов, которые любой из нас просто не мог бы предвидеть или представить раньше. В ЕС жили аллюзиями мира после ВМВ. Ни население, ни политические элиты не могли даже представить, что снова будет война на европейском континенте. Это был очень мощный стимул к работе, и за два последних года очень многое произошло. Есть много помощи от стран ЕС, многие члены Евросоюза подтвердили свои обязательства по безопасности, мы также заключаем новые договоры в рамках общеевропейской безопасности, особенно для малых стран, которые не имели этих обязательств ранее с Украиной.

Заменить США в вопросах лидерства будет очень нелегко, и я надеюсь, что этого все-таки не придется делать, потому что верю, что после выборов в США американцы будут и в дальнейшем поддерживать и Европу, и Украину.

Но сейчас вы можете видеть, что Европа гораздо лучше заботится о своих потребностях в безопасности, чем перед полномасштабным вторжением. Выступление президента Макрона в Сорбонне, которое состоялось либо на этой, либо на прошлой неделе, – это еще одно подтверждение этого.

Выборы в Европе: есть ли угроза для поддержки Украины

2024 год является избирательным для Европы. Масштабные выборы в Европарламент пройдут уже в начале июня. Также парламентские, президентские или местные выборы состоятся в более чем 15 странах Европы. По предварительным оценкам, как минимум пять радикальных партий могут победить на выборах в Европе. Угрожает ли этот тренд единству ЕС и, в частности, поддержке Украины?

Как и в предыдущих выборах, радикальные партии всегда имеют шанс прийти к власти, но я думаю, что центристы все-таки удержатся. Поддержка Украины среди европейских политиков очень стабильна сейчас, то же самое мы видим и в соцопросах. И я убеждена, что так же будет и после выборов.

В последнее время мы все больше наблюдаем немного разные взгляды на дальнейшие шаги в помощи Украине от лидеров ЕС. Пока французы думают об отправке войск в Украину, немцы все еще боятся передавать ракеты Taurus. Свидетельствует ли это о том, что у объединенной Европы впоследствии могут быть дискуссии о том, как именно помогать? И может ли измениться стратегия?

Есть две вещи, которые важно понимать о Европе. Мы состоим из 27 стран, и там всегда будут разные взгляды практически на все. Мы работаем для консенсуса, но благодаря этому весь процесс принятия решений кажется медленным. Однако это то, о чем мы все договариваемся совместно.

Я убеждена, что ни одна из стран за последние два года не сделала большего прогресса, чем Германия. Это все благодаря второй мировой войне, когда Германия была пассифицирована.

Для них тот путь, который они прошли, – от предоставления шлемов и аж до поставки ракетных систем, – это очень большой прогресс. Но это процесс, который продолжается, и мы движемся в правильном направлении вместе с Украиной.

"Хотим, победы, потому что хотим, чтобы Украина стала частью ЕС"

В Украине часто можно услышать мнение, что Запад (а именно объединенная Европа и США) конечно не хотят нашего поражения, но и так же боятся победы Украины. Что вы думаете по этому поводу?

Различных мнений всегда много, но я не думаю, что лидеры на обоих континентах придерживаются того, что вы только что сказали.

Мы хотим победы Украины, потому что хотим, чтобы Украина стала частью Европейского союза.

На прошлой неделе в Киев приезжал генсек НАТО. И я уверена, что его месседжи были такими же.

"Украина сама защищается и также защищает нашу общую свободу"

Чешское правительство недавно запустило глобальную инициативу о закупке снарядов для Украины. Присоединились около 20 стран, но не Словакия, не ее правительство. Сами же словаки имели другое мнение, и вот что они отметили в своем заявлении с призывом донатить Украине: "Мы отказываемся мириться с отказом в помощи пострадавшему от войны соседу. Покажем, что это решают не только они. Мы убеждены, что позиция власти не соответствует большинству граждан. Мы уверены, что мы, жители Словакии, хотим помочь и можем помочь. Давайте покажем, что мы действительно понимаем, что Украина тоже воюет за нас и имеет право защищаться. Будем смелыми вместе и поможем ей тем, что ей больше всего нужно, а это амуницией. Присоединяемся к глобальной инициативе чешского правительства. Пожертвуйте сейчас!".

На момент записи интервью граждане Словакии собрали 4 миллиона 103 тысячи евро, что является очень хорошим результатом. Что вы думаете о такой инициативе? И почему это важно не только для власти поддерживать Украину, но и для простого населения разных европейских стран?

Я очень горжусь моими согражданами, я также лично присоединилась к этой инициативе, считаю, что это проявление солидарности со своими соседями.

Они прекрасно понимают, что Украина сама защищается и также защищает нашу общую свободу.

По состоянию на сейчас собрали более 4 миллионов евро. И я бы хотела, чтобы такая самоорганизация нации стала хорошим примером для людей в других странах. Еще раз повторюсь, очень горжусь своими согражданами и их инициативой.

Спасибо за то, что власть и люди в Европейском союзе делают для нас, потому что только благодаря этому единству мы можем преодолеть российскую агрессию и победить. Спасибо вам за разговор, Слава Украине!

Слава Украине!