Чому саме процес започаткування переговорів з Україною про вступ затягнувся, коли можуть стартувати перемовини – в інтерв'ю 24 Каналу відповіла пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.

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"Рух України – дуже швидкий"

Пані посол підтвердила, що Україна рухається в правильному керунку.

І я думаю, що в червні офіційно почнуться переговори,

– сказала Матернова.

Водночас наголосила, що "затягнувся" – це не дуже коректний термін. Пояснила, якщо поглянути на процес розширення, те, що для цього потрібно, і рівень консенсусу, необхідний з боку ЄС, то рух України – дуже швидкий.

Зокрема, пройшло лише 4 дні після повномасштабного вторгнення, а Україна вже подала запит на вступ. Також дуже швидко дала відповіді на велетенський бюрократичний опитувальник. Уже через 3 місяці отримала статус кандидата, а в грудні 2023 – зелене світло від європейських лідерів на переговори про вступ.

Тож я вважаю цю динаміку дуже позитивною. І я не бачу, що є якась невідповідність між політичними сигналами та ймовірним початком процесу у червні. Буде дуже сумно, якщо ми цей процес у червні не почнемо, але я дуже сподіваюся, що все буде добре,

– сказала пані посол ЄС в Україні.

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