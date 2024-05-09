Чи загрожує підтримці нашої держави перемога радикалів на виборах у Європі, в інтерв'ю 24 Каналу відповіла Катаріна Матернова – пані посол ЄС в Україні.

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"Підтримка України є дуже стабільною"

Як і на попередніх виборах, радикальні партії завжди мають шанс прийти до влади. Втім, впевнена пані посол, центристи таки втримаються.

Підтримка України серед європейських політиків є дуже стабільною зараз, те саме ми бачимо й у соцопитуваннях. І я переконана, що так само буде і після виборів,

– наголосила Матернова.

Коротка довідка. Масштабні вибори до Європарламенту пройдуть вже на початку червня 2024 року. Окрім того, у понад 15 країнах Європи відбудуться парламентські, президентські або місцеві вибори. За попередніми оцінками, щонайменше 5 радикальних партій можуть перемогти на виборах у Європі.