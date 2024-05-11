У виданні повідомляється, що посли 27 країн-членів нібито вже погодили 11-сторінковий документ. У розробці угоди беруть участь Київ і Європейська служба зовнішніх справ.

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ЄС хочуть завершити роботу над угодою до липня

Німецьке видання повідомило, що посли Європейського союзу вже погодили проєкт двосторонньої безпекової угоди між Україною та ЄС, яка є продовженням декларації G7 про "гарантії безпеки". Зазначається, що цей проєкт планують завершити до кінця червня.

Редакція Welt am Sonntag стверджує, що у їх розпорядженні є проєкт тексту, у розробці якого беруть участь Київ і Європейська служба зовнішніх справ. Посли 27 країн-членів ЄС, за даними видання, вже погодили 11-сторінковий документ.

Зокрема, у матеріалі мовиться про те, що ЄС планують завершити роботу над угодою до початку липня. У проєкті тексту містяться положення, згідно з якими ЄС зобов’язується провести консультації щодо потреб України протягом 24 годин у разі нової агресії проти неї.

Також в угоді ЄС бере відповідальність щодо надання військової допомоги, підготовки військових, розмінування, реформ в оборонному секторі, співпраці у протидії гібридним загрозам і кібератакам, а також допомоги у відновленні.

У виданні зазначається, що нібито ще є окреме положення, яке виключає пряму участь "військових країн ЄС" у бойових діях.

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