Згідно з угодою, Латвія надаватиме Україні військову допомогу на 0,25% ВВП щороку. Також Латвія бере на себе 10-річні зобов’язання щодо підтримки України в кіберзахисті, розмінуванні, безпілотних технологіях та безумовно сприяє нашому вступу до ЄС і НАТО.

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Щойно разом із Президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом поставили підписи під двосторонньою безпековою угодою між нашими країнами,

– написав Зеленський.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський під час свого візиту до Вільнюса також візьме участь у саміті Тримор'я.

Президент також подякував Латвії за конкретику й прогнозованість, якої потребує боротьба України за свободу та незалежність.

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