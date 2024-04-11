Скільки Україна заборгувала світу

За даними Міністерства фінансів, загальний державний борг України станом на 29 лютого 2024 року становить десь 5 490 мільярдів гривень, з яких зовнішній державний борг – це 3 824 мільярди гривень.

До теми Додаткові мільярди гривень: як Україна може збільшити надходження до держбюджету

Важливо пояснити, що державний борг поділяють на зовнішній та внутрішній, де:

Зовнішній державний борг – це заборгованість держави іншим країнам, міжнародним економічним організаціям тощо. Державний зовнішній борг є частиною валового зовнішнього боргу країни.

– це заборгованість держави іншим країнам, міжнародним економічним організаціям тощо. Державний зовнішній борг є частиною валового зовнішнього боргу країни. Внутрішній державний борг – це заборгованість держави власникам державних цінних паперів та іншим кредиторам.

До речі, до початку повномасштабного вторгнення, а саме станом на 31 грудня 2021 року, загальний борг України складав приблизно 2 671 мільярд гривень. Що цікаво, зовнішній держборг України скоротився від початку 2024 року.

Економіст Ярослав Жаліло під час розмови з 24 Каналом розповів, що значна частина коштів від партнерів надійшла Україні саме у березні: фінансова допомога, кредити від окремих країн, транш від МВФ.

Ярослав Жаліло Економіст, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Державний борг України не збільшувався від початку року, бо основна маса надходжень, прийшла саме у березні.

За даними Центру економічної стратегії, у березні було отримано майже 9 мільярдів доларів іноземної допомоги:

4,9 мільярда доларів кредиту від Євросоюзу,

1,5 мільярда доларів кредиту від Канади,

1,1 мільярда доларів кредитів від Японії,

880 мільйонів доларів кредитного траншу МВФ,

515 мільйонів доларів кредиту від Великобританії.

Як можна "загашувати" борги

Як повідомляють у Мінфіні, міністр Сергій Марченко підписав Угоду з США щодо відтермінування виплат за державним боргом, що передбачає Меморандум про призупинення виплат з групою офіційних кредиторів України з країн G7 та Паризького клубу.

За словами Марченка, кошти, які мали бути сплачені на погашення боргу України, йтимуть тепер на соціальну та гуманітарну сферу.

Сергій Марченко Міністр фінансів України Підписання даної Угоди дозволить зменшити боргове навантаження на державний бюджет та спрямувати кошти, що мали бути сплачені на погашення та обслуговування боргових зобов’язань, на потреби соціальної та гуманітарної сфер. Вдячні партнерам за значний внесок у підтримку макрофінансової стабільності та економічного зростання України в умовах війни.

Ярослав Жаліло додає, що допоки ситуація в Україні не змінилася, у багатьох параметрах стосовно, наприклад, тривалості війни, подальшої фінансової потреби, запозичення тощо, то принаймні списання частини боргу можливе.

В принципі, сигнали про це були. Відтермінування від Штатів нещодавно, ще раніше – відтермінування від G7 (24 Канал – уряди країн-кредиторів дозволили відтермінувати виплати за зовнішнім боргом до кінця програми МВФ, тобто до 2027 року),

– каже економіст.

Кредитори України можуть на період війни "нестандартно" розв'язати питання з боргом:

По-перше , можливе списання якоїсь частини боргу,

, можливе списання якоїсь частини боргу, По-друге, це може бути відтермінування чи реструктуризація кредиту.

Що таке реструктуризація боргу Це одна з форм реорганізації умов боргу. Під час цього боржники й кредитори домовляються про відстрочення виплат заборгованостей за основною сумою кредиту і за відсотками, термін яких повинен наступити в певний період часу.

По-третє, спрямування на погашення українського боргу російських активів, які заарештовані.

За що українці розплачуються зараз

Жаліло розповів, що схильний до такої поширеної думки про те, що Україна на сьогодні є заручницею обставин й економічно розплачується за те, що глобальна система виявилася неспроможною в усіх вимірах.

І в фінансовому, і в безпековому, і в політичному, і в правовому, і так далі. Фінансовий вимір сьогодні сконцентрувався в Україні, і тому це розуміння спонукає партнерів підтримувати Україну, в тому числі до того, щоб допомогти впоратися з цим зростаючим борговим тягарем. Ми зрозуміємо, що коли розпочнеться активне відновлення української економіки, то іноземні партнери, компанії, бізнеси, які вкладали в це відновлення, будуть зацікавлені,

– додає економіст.

Втім, твердження про те, що нам зараз потрібно якнайбільше набрати боргів, адже їх і так списують, – хибне. Бо ж якщо буде безвідповідальне ставлення до коштів, які надають партнери, тоді зниження позитивного ставлення до України кредиторів не оминути.