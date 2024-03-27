Чому борг знизився

Згідно з даними Міністерства фінансів, протягом лютого 2024 року борг зріс у гривні на 2,03 мільярда гривень, але водночас зменшився в доларовому вимірі на 1,21 мільярда.

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Ця зміна відбулась на тлі девальвації гривні, коли офіційний курс долара зріс з 37,87 до 37,97 гривні за долар. Упродовж цього періоду Україна не отримувала міжнародних кредитів, що вплинуло на автоматичне погашення боргу.

Водночас у лютому Україна отримала міжнародну фінансову підтримку:

Від Японії через Світовий банк надійшли грантові кошти в розмірі 514,4 мільйона доларів;

Від Норвегії через Світовий банк було отримано грант у розмірі 295 мільйонів доларів.

Як держборг зріс у 2023 році

У 2023 році валовий зовнішній борг України збільшився на 30,6 мільярда доларів, досягнувши загальної суми 161,5 мільярда доларів. Відсоток боргу до ВВП країни зріс із 81,6 до 90,7% протягом року.

Зовнішній борг України збільшився на 29,2 мільярда доларів, сягнувши 98,3 мільярда доларів, або 55,2% ВВП, через отримання кредитів:

від міжнародних партнерів на суму 26 мільярдів доларів;

від МВФ на суму 3,6 мільярда доларів.

До речі! Також зросли зовнішні зобов'язання приватного сектору на 1,4 мільярда доларів до 63,2 мільярда доларів, що становить 35,5% ВВП. Основною валютою держборгу є долар, частка якого знизилася до 47,7%. Частка боргу у євро зросла до 37,8%, а основним кредитором залишається Кіпр (48,5%).