Чому борг знизився
Згідно з даними Міністерства фінансів, протягом лютого 2024 року борг зріс у гривні на 2,03 мільярда гривень, але водночас зменшився в доларовому вимірі на 1,21 мільярда.
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Ця зміна відбулась на тлі девальвації гривні, коли офіційний курс долара зріс з 37,87 до 37,97 гривні за долар. Упродовж цього періоду Україна не отримувала міжнародних кредитів, що вплинуло на автоматичне погашення боргу.
Водночас у лютому Україна отримала міжнародну фінансову підтримку:
- Від Японії через Світовий банк надійшли грантові кошти в розмірі 514,4 мільйона доларів;
- Від Норвегії через Світовий банк було отримано грант у розмірі 295 мільйонів доларів.
Як держборг зріс у 2023 році
У 2023 році валовий зовнішній борг України збільшився на 30,6 мільярда доларів, досягнувши загальної суми 161,5 мільярда доларів. Відсоток боргу до ВВП країни зріс із 81,6 до 90,7% протягом року.
Зовнішній борг України збільшився на 29,2 мільярда доларів, сягнувши 98,3 мільярда доларів, або 55,2% ВВП, через отримання кредитів:
- від міжнародних партнерів на суму 26 мільярдів доларів;
- від МВФ на суму 3,6 мільярда доларів.