Дефіцит держбюджету у 2025 році передбачається на рівні 19,4% ВВП. Зокрема, загальний фонд – 18,3% та спеціальний – 1,1%. Про це йдеться в пояснювальній записці до проєкту закону.

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Розмір державного боргу у 2025 році

Фінансування загального фонду держбюджету коштом боргових джерел планується в сумі 1 546 299,1 мільйона гривень. Зокрема, коштом зовнішніх – 1 529 053,2 мільйона гривень, внутрішніх – 17 245,9 мільйона гривень.

При цьому, державні зовнішні запозичення у 2025 році складуть 1 658 442,6 мільйона гривень, внутрішні – 579 223,7 мільйона гривень, платежі з погашення складуть 129 389,4 мільйона гривень та 561 977,8 мільйона гривень відповідно.

Обсяг платежів з обслуговування державного боргу на 2025 рік прогнозується в обсязі 480 840,1 мільйона гривень, зокрема, внутрішнього боргу – 277 331,5 мільйона гривень, зовнішнього – 203 508,6 мільйона гривень.

Згідно з розрахунками, прогнозний граничний обсяг державного боргу складе 8 210 461,3 мільйона гривень та становитиме 97% від ВВП. Прогнозний граничний обсяг гарантованого державою боргу складе 406 692,5 мільйона гривень та становитиме 4,8% від ВВП,

– зазначили в пояснювальній записці.

До речі, враховуючи структуру державних запозичень у 2024-му й прогнозних запозичень у 2025-му, на кінець року частка державного внутрішнього боргу становитиме 24,6% від обсягу держборгу, а частка державного зовнішнього боргу – 75,4% відповідно.

Зверніть увагу! За підсумками 2025 року прогнозується продовження поступового відновлення економіки, – зростання реального ВВП на рівні 2,7%. Очікується, що збільшення в номінальному еквіваленті становитиме 8 466,3 мільярда гривень.