Почему долг снизился

Согласно данным Министерства финансов, в течение февраля 2024 года долг вырос в гривне на 2,03 миллиарда гривен, но одновременно уменьшился в долларовом измерении на 1,21 миллиарда.

Читайте также Плюс 30 миллиардов долларов: почему государственный долг Украины вырос

Это изменение произошло на фоне девальвации гривны, когда официальный курс доллара вырос с 37,87 до 37,97 гривны за доллар. В течение этого периода Украина не получала международных кредитов, что повлияло на автоматическое погашение долга.

В то же время в феврале Украина получила международную финансовую поддержку:

От Японии через Всемирный банк поступили грантовые средства в размере 514,4 миллиона долларов;

От Норвегии через Всемирный банк был получен грант в размере 295 миллионов долларов.

Как госдолг вырос в 2023 году

В 2023 году валовый внешний долг Украины увеличился на 30,6 миллиарда долларов, достигнув общей суммы 161,5 миллиарда долларов. Процент долга к ВВП страны вырос с 81,6 до 90,7% в течение года.

Внешний долг Украины увеличился на 29,2 миллиарда долларов, достигнув 98,3 миллиарда долларов, или 55,2% ВВП, из-за получения кредитов:

от международных партнеров на сумму 26 миллиардов долларов;

от МВФ на сумму 3,6 миллиарда долларов.

Кстати! Также выросли внешние обязательства частного сектора на 1,4 миллиарда долларов до 63,2 миллиарда долларов, что составляет 35,5% ВВП. Основной валютой госдолга является доллар, доля которого снизилась до 47,7%. Доля долга в евро выросла до 37,8%, а основным кредитором остается Кипр (48,5%).