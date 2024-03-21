Почему госдолг снова вырос

Внешний долг вырос на 29,2 миллиарда долларов и составил 98,3 миллиарда долларов, то есть 55,2% от ВВП. Так произошло из-за кредитов:

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от международных партнеров – 26 миллиардов долларов 26 миллиардов долларов;

от МВФ – 3,6 миллиарда долларов.

Зато внешние обязательства частного сектора выросли на 1,4 миллиарда долларов и в целом составили 63,2 миллиарда долларов – 35,5% от ВВП.

Какая валюта долга

Сейчас основной валютой госдолга Украины является доллар. Однако за 2023 год его доля снизилась на 7,9% до 47,7% от общей суммы.

Показатели менялись так:

удельный вес обязательств в СПЗ перед МВФ – уменьшился на 0,8% до 10,2%;

доля долга в гривне – снизилась на 0,5% до 1,4%.

Заметьте! Доля заимствований в евро выросла с 29,1% до 37,8%.

Зато основной страной-кредитором для Украины остался КИПР – 48,5%.