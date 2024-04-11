Сколько Украина задолжала миру

По данным Министерства финансов, общий государственный долг Украины по состоянию на 29 февраля 2024 года составляет около 5 490 миллиардов гривен, из которых внешний государственный долг – это 3 824 миллиарда гривен.

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Важно объяснить, что государственный долг разделяют на внешний и внутренний, где:

Внешний государственный долг – это задолженность государства другим странам, международным экономическим организациям и тому подобное. Государственный внешний долг является частью валового внешнего долга страны.

– это задолженность государства другим странам, международным экономическим организациям и тому подобное. Государственный внешний долг является частью валового внешнего долга страны. Внутренний государственный долг – это задолженность государства владельцам государственных ценных бумаг и другим кредиторам.

Кстати, до начала полномасштабного вторжения, а именно по состоянию на 31 декабря 2021 года, общий долг Украины составлял примерно 2 671 миллиард гривен. Что интересно, внешний госдолг Украины сократился с начала 2024 года.

Экономист Ярослав Жалило во время разговора с 24 Каналом рассказал, что значительная часть средств от партнеров поступила Украине именно в марте: финансовая помощь, кредиты от отдельных стран, транш от МВФ.

Ярослав Жалило Экономист, заместитель директора Национального института стратегических исследований Государственный долг Украины не увеличивался с начала года, потому что основная масса поступлений, пришла именно в марте.

По данным Центра экономической стратегии, в марте было получено почти 9 миллиардов долларов иностранной помощи:

4,9 миллиарда долларов кредита от Евросоюза,

1,5 миллиарда долларов кредита от Канады,

1,1 миллиарда долларов кредитов от Японии,

880 миллионов долларов кредитного транша МВФ,

515 миллионов долларов кредита от Великобритании.

Как можно "погашать" долги

Как сообщают в Минфине, министр Сергей Марченко подписал Соглашение с США об отсрочке выплат по государственному долгу, что предусматривает Меморандум о приостановлении выплат с группой официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба.

По словам Марченко, средства, которые должны были быть уплачены на погашение долга Украины, будут идти теперь на социальную и гуманитарную сферу.

Сергей Марченко Министр финансов Украины Подписание данного Соглашения позволит уменьшить долговую нагрузку на государственный бюджет и направить средства, которые должны были быть уплачены на погашение и обслуживание долговых обязательств, на нужды социальной и гуманитарной сфер. Благодарны партнерам за значительный вклад в поддержку макрофинансовой стабильности и экономического роста Украины в условиях войны.

Ярослав Жалило добавляет, что пока ситуация в Украине не изменилась, во многих параметрах относительно, например, продолжительности войны, дальнейшей финансовой потребности, заимствования и т.д., то по крайней мере списание части долга возможно.

В принципе, сигналы об этом были. Отсрочка от Штатов недавно, еще раньше – отсрочка от G7 (24 Канал – правительства стран-кредиторов позволили отсрочить выплаты по внешнему долгу до конца программы МВФ, то есть до 2027 года),

– говорит экономист.

Кредиторы Украины могут на период войны "нестандартно" решить вопрос с долгом:

Во-первых , возможно списание какой-то части долга,

, возможно списание какой-то части долга, Во-вторых, это может быть отсрочка или реструктуризация кредита.

Что такое реструктуризация долга Это одна из форм реорганизации условий долга. Во время этого должники и кредиторы договариваются об отсрочке выплат задолженностей по основной сумме кредита и по процентам, срок которых должен наступить в определенный период времени.

В-третьих, направление на погашение украинского долга российских активов, которые арестованы.

За что украинцы расплачиваются сейчас

Жалило рассказал, что склонен к такому распространенному мнению, что Украина на сегодня является заложницей обстоятельств и экономически расплачивается за то, что глобальная система оказалась несостоятельной во всех измерениях.

И в финансовом, и в безопасности, и в политическом, и в правовом, и так далее. Финансовое измерение сегодня сконцентрировалось в Украине, и поэтому это понимание побуждает партнеров поддерживать Украину, в том числе к тому, чтобы помочь справиться с этим растущим долговым бременем. Мы поймем, что когда начнется активное восстановление украинской экономики, то иностранные партнеры, компании, бизнесы, которые вкладывали в это восстановление, будут заинтересованы,

– добавляет экономист.

Впрочем, утверждение о том, что нам сейчас нужно как можно больше набрать долгов, ведь их и так списывают, – ошибочно. Ведь если будет безответственное отношение к средствам, которые предоставляют партнеры, тогда снижение положительного отношения к Украине кредиторов не избежать.