Сколько Украина задолжала миру
По данным Министерства финансов, общий государственный долг Украины по состоянию на 29 февраля 2024 года составляет около 5 490 миллиардов гривен, из которых внешний государственный долг – это 3 824 миллиарда гривен.
К теме Дополнительные миллиарды гривен: как Украина может увеличить поступления в госбюджет
Важно объяснить, что государственный долг разделяют на внешний и внутренний, где:
- Внешний государственный долг – это задолженность государства другим странам, международным экономическим организациям и тому подобное. Государственный внешний долг является частью валового внешнего долга страны.
- Внутренний государственный долг – это задолженность государства владельцам государственных ценных бумаг и другим кредиторам.
Экономист Ярослав Жалило во время разговора с 24 Каналом рассказал, что значительная часть средств от партнеров поступила Украине именно в марте: финансовая помощь, кредиты от отдельных стран, транш от МВФ.
Государственный долг Украины не увеличивался с начала года, потому что основная масса поступлений, пришла именно в марте.
По данным Центра экономической стратегии, в марте было получено почти 9 миллиардов долларов иностранной помощи:
- 4,9 миллиарда долларов кредита от Евросоюза,
- 1,5 миллиарда долларов кредита от Канады,
- 1,1 миллиарда долларов кредитов от Японии,
- 880 миллионов долларов кредитного транша МВФ,
- 515 миллионов долларов кредита от Великобритании.
Как можно "погашать" долги
Как сообщают в Минфине, министр Сергей Марченко подписал Соглашение с США об отсрочке выплат по государственному долгу, что предусматривает Меморандум о приостановлении выплат с группой официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба.
По словам Марченко, средства, которые должны были быть уплачены на погашение долга Украины, будут идти теперь на социальную и гуманитарную сферу.
Подписание данного Соглашения позволит уменьшить долговую нагрузку на государственный бюджет и направить средства, которые должны были быть уплачены на погашение и обслуживание долговых обязательств, на нужды социальной и гуманитарной сфер. Благодарны партнерам за значительный вклад в поддержку макрофинансовой стабильности и экономического роста Украины в условиях войны.
Ярослав Жалило добавляет, что пока ситуация в Украине не изменилась, во многих параметрах относительно, например, продолжительности войны, дальнейшей финансовой потребности, заимствования и т.д., то по крайней мере списание части долга возможно.
В принципе, сигналы об этом были. Отсрочка от Штатов недавно, еще раньше – отсрочка от G7 (24 Канал – правительства стран-кредиторов позволили отсрочить выплаты по внешнему долгу до конца программы МВФ, то есть до 2027 года),
– говорит экономист.
Кредиторы Украины могут на период войны "нестандартно" решить вопрос с долгом:
- Во-первых, возможно списание какой-то части долга,
- Во-вторых, это может быть отсрочка или реструктуризация кредита.
Что такое реструктуризация долгаЭто одна из форм реорганизации условий долга. Во время этого должники и кредиторы договариваются об отсрочке выплат задолженностей по основной сумме кредита и по процентам, срок которых должен наступить в определенный период времени.
- В-третьих, направление на погашение украинского долга российских активов, которые арестованы.
За что украинцы расплачиваются сейчас
Жалило рассказал, что склонен к такому распространенному мнению, что Украина на сегодня является заложницей обстоятельств и экономически расплачивается за то, что глобальная система оказалась несостоятельной во всех измерениях.
И в финансовом, и в безопасности, и в политическом, и в правовом, и так далее. Финансовое измерение сегодня сконцентрировалось в Украине, и поэтому это понимание побуждает партнеров поддерживать Украину, в том числе к тому, чтобы помочь справиться с этим растущим долговым бременем. Мы поймем, что когда начнется активное восстановление украинской экономики, то иностранные партнеры, компании, бизнесы, которые вкладывали в это восстановление, будут заинтересованы,
– добавляет экономист.
Впрочем, утверждение о том, что нам сейчас нужно как можно больше набрать долгов, ведь их и так списывают, – ошибочно. Ведь если будет безответственное отношение к средствам, которые предоставляют партнеры, тогда снижение положительного отношения к Украине кредиторов не избежать.