Что будет с дефицитом

Александр Хмелевский рассказал, что несмотря на распространенное мнение, что иностранные кредиты обеспечивают такое финансирование, это не совсем так. За счет иностранных кредитов можно только погасить ранее полученные иностранные кредиты и платить проценты по ним.

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Во всех остальных случаях, Минфин продает полученные кредиты в валюте Нацбанка и получает от него гривну для финансирования военных, социальных и других расходов бюджета. При этом количество денег в обращении увеличивается, что может приводить к росту цен. Он отметил, что Нацбанк мог бы напрямую финансировать дефицит госбюджета и без получения взамен иностранной валюты.

Александр Хмелевский Кандидат экономических наук и независимый эксперт В конце концов НБУ уже приобрел ОВГЗ на сумму более 700 миллиардов гривен и вполне мог бы продолжать покупать их и дальше. Другое дело, что руководство НБУ в силу своей предвзятости не хочет этого делать. Наши западные партнеры также хотят, чтобы Украина занимала средства у них и отказалась от внутренних источников финансирования. Однако, именно внутренние источники являются наиболее надежными и позволяют обеспечить бесперебойное финансирование независимо от противоречий в Конгрессе США или Европарламенте.

На взгляд экономиста только оптимизация управления государственным долгом и изменение политики НБУ могут найти дополнительно сотни миллиардов гривен для финансирования дефицита госбюджета. Например, Минфин ежегодно платит Нацбанку по ОВГЗ проценты на общую сумму около 120 миллиардов гривен.

Если реструктуризировать портфель ОВГЗ, которым владеет НБУ и выпустить новые бумаги с символической доходностью, например, 1% годовых, то расходы госбюджета уменьшатся более чем на 100 миллиардов гривен в год. Другой момент – это выпуск НБУ депозитных сертификатов, которые размещаются среди коммерческих банков. Сейчас коммерческие банки вложили около 400 миллиардов гривен в эти депозитные сертификаты,

– сказал он.

Что может сделать НБУ

За 2023 год НБУ уплатил коммерческим банкам около 70 миллиардов гривен процентов по сертификатам. Однако, средства, которые привлекает НБУ таким образом, ему не нужны. Настоящая цель – это сковать денежную массу, чтобы сдержать инфляцию.

Хмелевский заметил, что такого же результата можно достичь и другими инструментами, например увеличением резервных требований НБУ. Поскольку Нацбанк ежегодно перечисляет свою прибыль, в госбюджет, то отказ от депозитных сертификатов позволит увеличить отчисления на 70 миллиардов гривен.

Кроме того, не имея возможность вкладывать средства в депозитные сертификаты, коммерческие банки увеличат свои вложения в ОВГЗ, что также обеспечит дополнительное финансирование дефицита госбюджета. Снижение учетной ставки НБУ позволит снизить доходность ОВГЗ и сэкономит для бюджета десятки миллиардов гривен. И это далеко не единственные пути для дополнительного финансирования дефицита,

– добавил экономист.

Зато власть планирует повысить налоги, в частности:

увеличение военного сбора;

дополнительные налоги для ФЛП;

повышение акциза на топливо;

увеличение налогообложения операций с недвижимостью и ювелирными выборами;

налоги за пользование мобильными телефонами.

Предприятия и население переживают не лучшие времена и дополнительные налоги негативно скажутся на их финансовом положении. Введение дополнительных налогов усилит тенизацию экономики. В результате бюджетные поступления могут не вырасти, а сократиться,

– объяснил Хмелевский.

Сейчас другие партнеры уже частично замещают средства, которые ранее поступали от США. Так, Украина получает кредиты от Японии, Великобритании, Канады, Канады Норвегии и других стран. Кроме того, эти и другие страны выступают гарантами для кредитов Всемирного банка. Однако это все еще меньше чем мы получали от США в прошлом году. Поэтому другие страны не могут полностью заменить такое финансирование.