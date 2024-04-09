Кто получит выплаты

Благотворительный фонд "Единство за будущее" оказывает помощь семьям, где есть дети до 18 лет. При условии, что они проживают в Черниговской, Сумской или Харьковской области.

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Средства могут получить и жители указанных регионов, если их семейный доход не более 5 400 тысячи гривен на одного человека. При этом они должны относиться к одной из наиболее уязвимых категорий населения:

отец или мать, которые самостоятельно воспитывают детей;

родители и опекуны, у которых на воспитании по меньшей мере один ребенок;

семьи, где один из родителей или оба имеют инвалидность или воспитываются дети с инвалидностью;

семьи, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах;

семьи, где люди старше 60 лет являются опекунами несовершеннолетних.

Приоритет будет предоставляться гражданским раненым или травмированным лицам и онкобольным, которые нуждаются в срочной операции или химиотерапии",

– отмечают представители фонда "Единство за будущее"

Как предоставляется выплата

Выплата предоставляется на каждого человека отдельно. Максимум деньги могут получить 5 представителей одной семьи. Размер ежемесячной выплаты на одного человека составляет 3 600 гривен, выплачиваются средства в течение 3 месяцев, после подтверждения заявления. То есть максимальная сумма общей помощи на семью составляет 54 тысячи гривен.

Многоцелевая денежная помощь предоставляется на основе оценки уязвимости, которая осуществляется на индивидуальной основе, основываясь на предоставленной информации и подтверждающих документах,

– отметили в фонде

Чтобы получить помощь, гражданин должен заполнить специальную анкету, в соответствии с местом жительства:

для Харьковской области анкета здесь;

Черниговской – здесь;

Сумской – здесь.

Если по техническим причинам вы не можете заполнить анкету, необходимо обратиться в местный отдел социальной защиты населения. Заявки обрабатываются в течение 7 – 10 дней.