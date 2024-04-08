Изменится ли цена на свет

Поскольку Министерство энергетики не рассматривало вопрос о пересмотре цен, изменения в тарифах пока не планируются. Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра энергетики Светлана Гринчук, передает 24 Канал.

Читайте также Тактика изменилась, убытки хуже: украинская энергетика снова под прицелом, – Financial Times

Чиновница не исключила возможности пересмотра тарифа в будущем, что связано с массированными воздушными атаками на украинскую энергетическую инфраструктуру. Светлана Гринчук отмечает – окончательное решение еще не принято.

Светлана Гринчук Заместитель министра энергетики Украины Решение о повышении тарифов сегодня нет, но мы не можем исключать этого, потому что ситуация действительно сложная.

Она также отметила, что по состоянию на сейчас важно понять, насколько удастся восстановить энергосистему в нынешних условиях.

Сейчас существуют сложности с поставками электроэнергии в некоторые регионы, в частности Харьков, где пострадали как генерирующие, так и передающие объекты. Однако в целом по стране дефицита энергии не наблюдается.

Энергосистема переживает сложности

На днях председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк тоже отметил, что в будущем возможны изменения в схеме поставок электроэнергии для населения, которые сейчас компенсируются за счет "Энергоатома" и "Укргидроэнерго".

Заметьте! Он заметил, что будущие изменения, хоть и могут быть сложными, будут обдуманными. Тарасюк подчеркнул, что из-за обстрелов со стороны России энергетическая сфера переживает трудности, и не осталось компаний, которым бы сейчас было легко.

Он предположил, что с 1 мая может произойти рост тарифов на электроэнергию, но конкретные цифры пока неизвестны.

Кстати! Сейчас цена за киловатт-час составляет 2,64 гривны.