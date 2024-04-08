Чи зміниться ціна на світло

Оскільки Міністерство енергетики не розглядало питання про перегляд цін, зміни в тарифах поки не плануються. Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук, передає 24 Канал.

Читайте також Тактика змінилася, збитки гірші: українська енергетика знову під прицілом, – Financial Times

Чиновниця не виключила можливості перегляду тарифу у майбутньому, що пов'язано з масованими повітряними атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Світлана Гринчук наголошує – остаточне рішення ще не ухвалене.

Світлана Гринчук Заступниця міністра енергетики України Рішення щодо підвищення тарифів сьогодні немає, але ми не можемо виключати цього, бо ситуація дійсно складна.

Вона також зазначила, що станом на зараз важливо зрозуміти, наскільки вдасться відновити енергосистему в теперішніх умовах.

Нині існують складнощі з постачанням електроенергії в деякі регіони, зокрема Харків, де постраждали як генеруючі, так і передавальні об'єкти. Однак у цілому по країні дефіциту енергії не спостерігається.

Енергосистема переживає складнощі

Днями голова НКРЕКП Валерій Тарасюк теж зазначив, що у майбутньому можливі зміни у схемі постачання електроенергії для населення, які зараз компенсуються коштом "Енергоатому" і "Укргідроенерго".

Зауважте! Він зауважив, що майбутні зміни, хоч і можуть бути складними, будуть обдуманими. Тарасюк підкреслив, що через обстріли з боку Росії енергетична сфера переживає труднощі, і не залишилось компаній, яким би зараз було легко.

Він припустив, що з 1 травня може статися зростання тарифів на електроенергію, але конкретні цифри поки що невідомі.

До речі! Наразі ціна за кіловат-годину становить 2,64 гривні.