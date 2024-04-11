Президент візьме участь у саміті Триморʼя. Крім того, Зеленський матиме важливі переговори із главами держав-партнерів.

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Нові гарантії безпеки і ППО

Глава держави заявив, що він проведе важливі зустрічі, а також підпише нову двосторонню угоду про гарантії безпеки.

Український лідер підкреслив, що перемовини з очільниками інших держав стосуватимуться, зокрема й військової допомоги. Передусім, йдеться про зміцнення нашої ППО і забезпечення нагальних потреб Сил оборони України.

Також на порядку денному – консолідація міжнародної підтримки.

Російське зло – це загроза не лише для України, а й для кожного народу, що межує з Росією, та всіх, хто цінує міжнародне право,

– наголосив Зеленський.

Довідка: Саміт Тримор'я (ініціатива трьох морів) – міжнародна економічна та інфраструктурна ініціатива, яка об'єднує 12 країн Європейського Союзу й Україну, розташованих поблизу Балтійського, Чорного й Адріатичного морів. У вересні 2023 року Україна отримала статус асоційованої держави-учасниці Ініціативи трьох морів.

Нагадаємо, що раніше Україна вже підписала вісім двосторонніх безпекових угод: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами та Фінляндією.

Крім того, нещодавно Зеленський звернувся до учасників Дельфійського економічного форуму. У своєму виступі президент назвав те, чого конче потребує Україна. Це системи ППО та бойові літаки, які нівелюють російську загрозу з повітря, та артилерія, яка дозволить відсунути лінію фронту.

У світі 100 вільних систем Patriot

За словами очільника МЗС Дмитра Кулеба, наша держава знайшла вже сотню вільних ЗРК Patriot. Міністр підкреслив, що Київ сподівається домовитися про якнайшвидше постачання цих систем. А саме йдеться про 7 Patriot.

Раніше Влодимир Зеленський заявляв, що Україні необхідно 26 батарей Patriot задля створення повноцінного повітряного щита над Україною.