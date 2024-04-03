Документ засвідчує, що Гельсінкі готові підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії. Документ підписали 3 квітня у Києві.
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Що відомо про угоду між Україною та Фінляндією
Фінляндія надаватиме довгострокову військову та фінансову допомогу, а також поглиблюватиме співпрацю з Україною в політичній, фінансовій, гуманітарній галузях та у сфері реформ,
– розповів Володимир Зеленський.
За його словами, країна також:
- допомагатиме нам відбудовувати енергетичний сектор,
- оцінювати екологічні збитки,
- посилювати захист кордону й критичної інфраструктури,
- лікуватиме українських військових.
Україна та Фінляндія підписали безпекову угоду: дивіться відео
Текст угоди вже опублікували на сайті Офісу Президента. Вона передбачає:
- політичні зобов'язання у підтримці України;
- всебічну підтримку оборони та безпеки України;
- зобов'язання щодо підтримки реформ в Україні;
- сприяння притягненню до відповідальності;
- відбудову та фінансову підтримку;
- співробітництво у разі майбутнього збройного нападу Росії.
Андрій Єрмак пояснив, що угода:
- містить потужні блоки щодо санкцій, відшкодування збитків і притягнення Росії до відповідальності;
- засвідчує підтримку майбутнього членства України в ЄС і НАТО з боку Фінляндії;
- діє протягом 10 років та посилює підтримку й захист України на шляху до членства в НАТО і ЄС.
Глава Офісу Президента пояснив, що угода підписана на виконання спільної декларації про підтримку України від 12 липня 2023 року. До неї доєднались 32 держави.
Наразі Київ вже підписав 8 двосторонніх безпекових угод. Зокрема, з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами та Фінляндією.
Що відомо про візит президента Фінляндії в Україну
- Лідер Фінляндії Александр Стубб прибув у Київ 3 квітня 2024 року. Він зустрівся з українським президентом в Маріїнському палаці.
- Згодом Стубб зазначив, що провів із Зеленським гарну дискусію про сильну і постійну підтримку Фінляндією України, ширшу європейську перспективу та українську мирну формулу, яку вони підтримують.
- Фінляндія заявила про надання Україні нової допомоги. У 23 пакет на 188 мільйонів євро увійшли системи ППО, боєзапас артилерійський великих калібрів та інша допомога.
- Александр Стубб запевнив, що вони надали Києву вже 2 мільярди євро військової допомоги та ще 700 тисяч євро гуманітарної підтримки.