Документ засвідчує, що Гельсінкі готові підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії. Документ підписали 3 квітня у Києві.

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Що відомо про угоду між Україною та Фінляндією

Фінляндія надаватиме довгострокову військову та фінансову допомогу, а також поглиблюватиме співпрацю з Україною в політичній, фінансовій, гуманітарній галузях та у сфері реформ,

– розповів Володимир Зеленський.

За його словами, країна також:

допомагатиме нам відбудовувати енергетичний сектор,

оцінювати екологічні збитки,

посилювати захист кордону й критичної інфраструктури,

лікуватиме українських військових.

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Текст угоди вже опублікували на сайті Офісу Президента. Вона передбачає:

політичні зобов'язання у підтримці України;

всебічну підтримку оборони та безпеки України;

зобов'язання щодо підтримки реформ в Україні;

сприяння притягненню до відповідальності;

відбудову та фінансову підтримку;

співробітництво у разі майбутнього збройного нападу Росії.

Андрій Єрмак пояснив, що угода:

містить потужні блоки щодо санкцій, відшкодування збитків і притягнення Росії до відповідальності;

засвідчує підтримку майбутнього членства України в ЄС і НАТО з боку Фінляндії;

діє протягом 10 років та посилює підтримку й захист України на шляху до членства в НАТО і ЄС.

Глава Офісу Президента пояснив, що угода підписана на виконання спільної декларації про підтримку України від 12 липня 2023 року. До неї доєднались 32 держави.

Наразі Київ вже підписав 8 двосторонніх безпекових угод. Зокрема, з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами та Фінляндією.

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