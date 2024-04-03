Це підтвердив президент Фінляндії Олександр Стубб під час прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським 3 квітня.

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"Маємо 23 пакет допомоги Україні. Уряд ухвалив рішення минулого тижня. 23-й пакет вартістю 188 мільйонів євро предбачає здебільшого військову допомогу", – зазначив Олександр Стубб.

Водночас пакет, за словами лідера Фінляндії, включає і системи ППО, і боєзапас артилерійський великих калібрів.

При цьому Стубб додав, що Фінляндія поки надала 2 мільйярда євро військової допомоги та ще 700 тисяч євро гуманітарної допомоги.

"Отже, ми маємо десь 900 мільйонів щорічно, якщо розділити цю суму на 3 роки. І ця підтримка триватиме", – додав він.

Допомога від Фінляндії сягає 400 мільйонів євро

Інформація про схвалення 23 пакета на суму 188 мільйонів євро також оприлюднена у релізі Міноборони Фінляндії. При цьому перелік пакета не розголошують з міркувань безпеки.

"Загальна вартість військової допомоги Україні з початку повномасштабного вторгнення наближається до 2 мільярдів євро. З урахуванням внеску Фінляндії у розмірі 30 мільйонів євро у чеську ініціативу із закупівлі снарядів для ЗСУ підтримка Гельсінкі у 2024 році вже перевищує 400 мільйонів євро", – ідеться у повідомленні.

Що цьому передувало

Раніше повідомляли, що уряд Фінляндії вніс до парламенту свою пропозицію щодо доповнення проекту бюджету на 2024 рік. Вона включає збільшення допомоги для України.

До слова, прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо застеріг про потенційну небезпеку нападу з боку Росії в найближчі роки. Він закликав європейські держави об’єднатись, аби не допустити цього.