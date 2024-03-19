Українська влада тим часом розраховує отримати необхідну кількість боєприпасів у квітні 2024 року. Таким чином чеська ініціатива зможе покрити нагальні потреби нашого фронту.

До теми Президент Чехії відповів, чи зможе Європа виробляти необхідну кількість боєприпасів

Німеччина оплатить 180 тисяч снарядів для України

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в кулуарах зустрічі формату "Рамштайн" заявив, що його країна оплатить 180 тисяч снарядів, які відправляться в Україну в межах чеської ініціативи.

Постачання відбуватиметься поступово, поетапно і розпочнеться влітку,

– заявив він.

Глава німецького Міноборони також підкреслив, що країна законтрактувала ще 100 тисяч боєприпасів калібру 155 міліметрів на національному рівні. Постачання цієї кількості снарядів в Україну також заплановані на 2024 рік.

Фінляндія виділила 30 мільйонів євро на снаряди

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен у соцмережі X написав пост, у якому зазначив, що його країна виділить кошти для закупівлі артилерійських снарядів в межах чеської ініціативи.

Про це рішення стало відомо після обговорення Хяккянена з командувачем Сил оборони Чехії щодо покращення підтримки європейської оборони та України.

"Зокрема, ми обговорили чеську ініціативу щодо боєприпасів. Фінляндія виділить на цю ініціативу 30 мільйонів євро", – зазначив фінський міністр.

Шмигаль сказав, коли снарядів для України буде достатньо

Денис Шмигаль на пресконференції під час візиту до Люксембургу зазначив, що Україна розраховує, що з квітня матиме достатню кількість боєприпасів для забезпечення потреб війська.

Ми сподіваємося, що ця чеська ініціатива, до якої приєднався Люксембург, допоможе нам, і з квітня ми матимемо достатньо боєприпасів, щоб стримувати наш фронт,

– пояснив прем'єр-міністр.

У коментарі журналістам The Guardian високопоставлений чеський чиновник заявив, що перші постачання снарядів очікують не пізніше червня 2024 року.

Водночас прем'єр-міністр України Шмигаль також наголосив на важливості ракет дальнього і середнього радіуса дії, порівнявши їх за потребою з артилерійськими снарядами. Ця зброя, за його словами, потрібна для зменшення логістичних можливостей Росії на тимчасово окупованих територіях.