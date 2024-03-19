Про це заявив президент Чехії Петр Павел. За його словами, наразі виробництво потрібної кількості снарядів вимагає часу, якого немає.

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"Виробництво необхідної кількості снарядів потребує часу. Це вимагає збільшення потужностей нашого виробництва. Але Україна потребує снарядів уже зараз", – зазначив Павел.

При цьому президент Чехії наголосив, що чекати на європейські компанії – вони не можуть, тому намагаються "знайти боєприпаси всюди, де можуть і доставити їх в Україну так швидко, наскільки це можливо".

Та це спонукає паралельно збільшувати власні потужності, наголосив він.

У найближчому майбутньому європейські компанії зможуть виробляти необхідну кількість боєприпасів, щоб поповнити запаси європейських країн, а також щоб забезпечити Україну боєприпасами, якщо вона ще їх потребуватиме,

– зазначив Петр Павел.

Чехія ініціювала ініціативу поставок снарядів в Україну