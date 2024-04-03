Документ свидетельствует, что Хельсинки готовы поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии. Документ подписали 3 апреля в Киеве.
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Что известно о соглашении между Украиной и Финляндией
Финляндия будет предоставлять долгосрочную военную и финансовую помощь, а также углублять сотрудничество с Украиной в политической, финансовой, гуманитарной областях и в сфере реформ,
– рассказал Владимир Зеленский.
По его словам, страна также:
- будет помогать нам восстанавливать энергетический сектор,
- оценивать экологический ущерб,
- усиливать защиту границы и критической инфраструктуры,
- лечить украинских военных.
Украина и Финляндия подписали соглашение по безопасности: смотрите видео
Текст соглашения уже опубликовали на сайте Офиса президента. Оно предусматривает:
- политические обязательства в поддержке Украины;
- всестороннюю поддержку обороны и безопасности Украины;
- обязательства по поддержке реформ в Украине;
- содействие привлечению к ответственности;
- восстановление и финансовую поддержку;
- сотрудничество в случае будущего вооруженного нападения России.
Андрей Ермак объяснил, что соглашение:
- содержит мощные блоки по санкциям, возмещения убытков и привлечения России к ответственности;
- свидетельствует о поддержке будущего членства Украины в ЕС и НАТО со стороны Финляндии;
- действует в течение 10 лет и усиливает поддержку и защиту Украины на пути к членству в НАТО и ЕС.
Глава Офиса Президента объяснил, что соглашение подписано во исполнение совместной декларации о поддержке Украины от 12 июля 2023 года. К ней присоединились 32 государства.
Сейчас Киев уже подписал 8 двусторонних соглашений по безопасности. В частности, с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами и Финляндией.
Что известно о визите президента Финляндии в Украину
- Лидер Финляндии Александер Стубб прибыл в Киев 3 апреля 2024 года. Он встретился с украинским президентом в Мариинском дворце.
- Впоследствии Стубб отметил, что провел с Зеленским хорошую дискуссию о сильной и постоянной поддержке Финляндией Украины, более широкую европейскую перспективу и украинскую мирную формулу, которую они поддерживают.
- Финляндия заявила о предоставлении Украине новой помощи. В 23 пакет на 188 миллионов евро вошли системы ПВО, боезапас артиллерийский больших калибров и другая помощь.
- Александер Стубб заверил, что они предоставили Киеву уже 2 миллиарда евро военной помощи и еще 700 тысяч евро гуманитарной поддержки.