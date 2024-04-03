Документ свидетельствует, что Хельсинки готовы поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии. Документ подписали 3 апреля в Киеве.

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Что известно о соглашении между Украиной и Финляндией

Финляндия будет предоставлять долгосрочную военную и финансовую помощь, а также углублять сотрудничество с Украиной в политической, финансовой, гуманитарной областях и в сфере реформ,

– рассказал Владимир Зеленский.

По его словам, страна также:

будет помогать нам восстанавливать энергетический сектор,

оценивать экологический ущерб,

усиливать защиту границы и критической инфраструктуры,

лечить украинских военных.

Украина и Финляндия подписали соглашение по безопасности: смотрите видео

Текст соглашения уже опубликовали на сайте Офиса президента. Оно предусматривает:

политические обязательства в поддержке Украины;

всестороннюю поддержку обороны и безопасности Украины;

обязательства по поддержке реформ в Украине;

содействие привлечению к ответственности;

восстановление и финансовую поддержку;

сотрудничество в случае будущего вооруженного нападения России.

Андрей Ермак объяснил, что соглашение:

содержит мощные блоки по санкциям, возмещения убытков и привлечения России к ответственности;

свидетельствует о поддержке будущего членства Украины в ЕС и НАТО со стороны Финляндии;

действует в течение 10 лет и усиливает поддержку и защиту Украины на пути к членству в НАТО и ЕС.

Глава Офиса Президента объяснил, что соглашение подписано во исполнение совместной декларации о поддержке Украины от 12 июля 2023 года. К ней присоединились 32 государства.

Сейчас Киев уже подписал 8 двусторонних соглашений по безопасности. В частности, с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами и Финляндией.

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