Президент примет участие в саммите Триморья. Кроме того, Зеленский проведет важные переговоры с главами государств-партнеров.

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Новые гарантии безопасности и ПВО

Глава государства заявил, что он проведет важные встречи, а также подпишет новое двустороннее соглашение о гарантиях безопасности.

Украинский лидер подчеркнул, что переговоры с руководителями других государств будут касаться, в том числе и военной помощи. Прежде всего, речь идет об укреплении нашей ПВО и обеспечении насущных потребностей Сил обороны Украины.

Также на повестке дня – консолидация международной поддержки.

Российское зло – это угроза не только для Украины, но и для каждого народа, граничащего с Россией, и всех, кто ценит международное право,

– подчеркнул Зеленский.

Справка: Саммит Триморья (инициатива трех морей) – международная экономическая и инфраструктурная инициатива, объединяющая 12 стран Европейского Союза и Украину, расположенных вблизи Балтийского, Черного и Адриатического морей. В сентябре 2023 года Украина получила статус ассоциированного государства-участника Инициативы трех морей.

Напомним, что ранее Украина уже подписала восемь двусторонних сделок безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами и Финляндией.

Кроме того, недавно Зеленский обратился к участникам Дельфийского экономического форума. В своем выступлении президент назвал то, в чем нуждается Украина. Это системы ПВО и боевые самолеты, которые нивелируют российскую угрозу с воздуха и артиллерию, которая позволит отодвинуть линию фронта.

В мире 100 свободных систем Patriot

По словам главы МИД Дмитрия Кулеба, наше государство нашло уже сотню свободных ЗРК Patriot. Министр подчеркнул, что Киев надеется договориться о скорейших поставках этих систем. А именно речь идет о 7 Patriot.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украине необходимо 26 батарей Patriot для создания полноценного воздушного щита над Украиной.