Президент примет участие в саммите Триморья. Кроме того, Зеленский проведет важные переговоры с главами государств-партнеров.
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Новые гарантии безопасности и ПВО
Глава государства заявил, что он проведет важные встречи, а также подпишет новое двустороннее соглашение о гарантиях безопасности.
Украинский лидер подчеркнул, что переговоры с руководителями других государств будут касаться, в том числе и военной помощи. Прежде всего, речь идет об укреплении нашей ПВО и обеспечении насущных потребностей Сил обороны Украины.
Также на повестке дня – консолидация международной поддержки.
Российское зло – это угроза не только для Украины, но и для каждого народа, граничащего с Россией, и всех, кто ценит международное право,
– подчеркнул Зеленский.
Напомним, что ранее Украина уже подписала восемь двусторонних сделок безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами и Финляндией.
Кроме того, недавно Зеленский обратился к участникам Дельфийского экономического форума. В своем выступлении президент назвал то, в чем нуждается Украина. Это системы ПВО и боевые самолеты, которые нивелируют российскую угрозу с воздуха и артиллерию, которая позволит отодвинуть линию фронта.
В мире 100 свободных систем Patriot
По словам главы МИД Дмитрия Кулеба, наше государство нашло уже сотню свободных ЗРК Patriot. Министр подчеркнул, что Киев надеется договориться о скорейших поставках этих систем. А именно речь идет о 7 Patriot.
Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украине необходимо 26 батарей Patriot для создания полноценного воздушного щита над Украиной.