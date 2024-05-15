Об этом государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал в своей речи перед студентами Киевского политехнического института. Он также отметил, что США будут поддерживать Украину вооружением, передает 24 Канал.
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Блинкен рассказал содержание соглашения о безопасности между США и Украиной
Главный американский дипломат отметил, что в соглашении о гарантиях безопасности, рассчитанном на 10 лет, США будут поддерживать украинскую безопасность и оборону по целому спектру военных возможностей. В частности, это будет касаться оказания помощи от ПВО и дронов и до разминирования.
Госсекретарь США подтвердил, что в случае нападения на Украину со стороны России или любого другого агрессора, Соединенные Штаты будут быстро взаимодействовать с украинскими чиновниками, чтобы разработать стратегию защиты от этой угрозы.
Блинкен также сказал, что двустороннее соглашение с Соединенными Штатами направлено на поддержку украинской оборонной промышленности. Документ будет направлен на усиление потенциала Украины в производстве артиллерийских снарядов, систем противовоздушной обороны и других важных видов вооружений.
Украина также готовится подписать соглашения с другими государствами
- Президент Владимир Зеленский готовится также поехать в испанскую столицу Мадрид, чтобы заключить соглашение о гарантиях безопасности с этой страной. С испанской стороны соглашение будет подписывать премьер-министр Педро Санчес.
- По данным журналистов, соглашение направлено на укрепление стабильности и предусматривает оказание военной помощи Киеву со стороны Испании. Эта помощь включает предоставление оружия, подготовку более 4 000 солдат в Учебно-координационном центре в Толедо, а также лечение значительного количества раненых в военном госпитале в Сарагосе.
- Кроме того, журналисты издания Die Welt отметили, что послы Европейского союза уже согласовали проект двустороннего соглашения по безопасности между Украиной и ЕС. В проекте текста содержатся положения, согласно которым ЕС обязуется провести консультации относительно потребностей Украины в течение 24 часов в случае новой агрессии против нее. Однако в документе якобы еще есть отдельное положение, которое исключает прямое участие "военных стран ЕС" в боевых действиях.