Журналисты El Pais, со ссылкой на собственные источники, отметили, что от Испании соглашение подпишет премьер-министр Педро Санчес. Этот договор будет подобным другим соглашениям по безопасности, которые наше государство подписало с другими странами.

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Зеленский поедет в Испанию для подписания соглашения по безопасности

Собеседники издания сообщили, что будущее соглашение о безопасности между лидерами Санчесом и Зеленским будет аналогичным тем договорам, которые уже были заключены между Киевом и такими странами, как Великобритания, Германия, Франция, Италия, Дания и Канада. Цель соглашения – обеспечить постоянную военную поддержку Украины и стать ступенькой на пути к обретению полноправного членства в НАТО и ЕС.

Как сообщают источники, переговоры по безопасности соглашения между Украиной и Испанией начались в начале марта 2024 года и уже были успешно завершены. Ожидается, что соглашение получит одобрение Совета министров Испании, однако оно не будет представлено на ратификацию Конгресса из-за отсутствия у него правового статуса международного договора.

Двустороннее соглашение о безопасности между Испанией и Украиной направлено на усиление стабильности и предсказуемости военной поддержки, которую Испания предоставляет Киеву. Эта поддержка включает поставки оружия, подготовку более 4 000 солдат в Учебно-координационном центре в Толедо, а также оказание медицинской помощи многочисленным раненым в военном госпитале в Сарагосе.

Испания также обязана будет оказывать долгосрочную военную поддержку Украине, включая поставки оружия, подготовку Вооруженных Сил Украины, сотрудничество в развитии оборонной промышленности страны, а также обмен разведывательной информацией и информацией по вопросам кибербезопасности.

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