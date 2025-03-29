Что на самом деле будет иметь значение в долгосрочной перспективе? Это вопрос, который мы ставим ежегодно, составляя этот ежегодный список. Мы не можем заглянуть в будущее, но ожидаем, что эти технологии существенно повлияют на наш мир в течение десятилетий.

Ежегодный список 10 прорывных технологий от MIT Technology Review, журнала Массачусетского технологического института, ведущего технического вуза США, освещает достижения, которые, по мнению нашей редакции, являются самыми важными на данный момент. Ежегодно наша команда репортеров и редакторов ищет новые технологии, которые достигли значительного прогресса или прошли важный этап.

На недавней конференции SXSW 2025 в Остине, штат Техас, редактор MIT Technology Review Ниал Ферт отметил важность технологических прорывов "за пределы очевидного". "Мы занимаемся тем, что помогаем объяснить будущее, превращая факты в понимание. Мы рассказываем вам, что произойдет сейчас, чтобы вы могли планировать то, что произойдет потом", – отметил Ферт.

Этот год стал 24-м, когда MIT Technology Review публикует список технологических прорывов. 24 Канал делится его переводом и дополнением по мнению нашей редакции.

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Обсерватория Веры Рубин

В этом году в отдаленном регионе южноамериканского государства Чили заработает мощный новый телескоп, который начнет десятилетнее исследование южного неба. Внутри него – самая большая цифровая камера, когда-либо созданная для астрономии. Она непрерывно будет делать фотографии в течение многих лет, чтобы помочь астрономам изучать темную материю, исследовать Млечный Путь и разгадывать другие космические загадки.



Обсерватория Веры Рубин / Фото Vera Rubin Observatory

Почему это важно? Благодаря огромным объемам данных, которые собирает обсерватория, мы сможем лучше понять фундаментальные вопросы о Вселенной, такие как природа темной материи и темной энергии. Это может привести к революционным открытиям в физике и космологии, расширив наши знания о том, как работает Вселенная.

Кто такая Вера Рубин Вера Рубин (Vera Rubin, 1928–2016) – американский астроном, известная своими исследованиями темной материи. Она первой подтвердила, что скорость вращения звезд в галактиках не уменьшается с расстоянием от центра, что противоречило законам ньютоновской механики.



Это стало одним из главных доказательств существования темной материи. Рубин также активно боролась за равноправие женщин в науке. Ее вклад в космологию сделал ее одной из самых влиятельных женщин-астрономов XX века.

Генеративный поиск на основе ИИ

Генеративный поиск обещает сделать поиск того, что вы ищете, простым и быстрым. Когда вы вводите запрос, модель ИИ обобщает информацию из многих онлайн-источников, чтобы вернуть уникальный ответ. На вашем устройстве он может просматривать документы, фотографии и видео, распознавая объекты и людей, чтобы помочь вам найти их быстрее.

Это может означать конец традиционных поисковых систем и появление персональных помощников ИИ.

Почему это важно? Генеративный поиск может радикально изменить способ, которым мы получаем информацию, делая его более эффективным и персонализированным. Это может сэкономить время и усилия, особенно при работе с большими объемами данных.

Малые языковые модели

Большие языковые модели (Large Language Models, LLM) могут делать удивительные вещи, поскольку они наполнены сотнями миллиардов, даже триллионами, параметров (значения, которые определяют их поведение) и были обучены на большинстве данных интернета. Но более дешевые и менее энергоемкие малые языковые модели теперь могут соревноваться с тяжеловесами в ряде конкретных задач. Забудьте о динозаврах – будущее принадлежит меньшим, более ловким зверям.

Почему это важно? Малые языковые модели делают ИИ более доступным и эффективным, позволяя использовать его на устройствах с ограниченными ресурсами. Это открывает новые возможности для применения ИИ в различных отраслях – от мобильных приложений до встраиваемых систем. Малые языковые модели позволяют локализовать ИИ, что повышает безопасность и эффективность.

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Средства от срыгивания скота

Срыгивание коров является одним из крупнейших источников сельскохозяйственных выбросов – и одним из самых сложных для решения. Пищевая добавка, которая значительно уменьшает количество метана, который срыгивает скот, теперь доступна в десятках стран. Другие продукты, которые могут оказаться еще более эффективными, вероятно, уже в пути.

Почему это важно? Уменьшение выбросов метана от скота является важным шагом в борьбе с изменением климата. Это может помочь уменьшить влияние сельского хозяйства на окружающую среду и сделать производство продуктов питания более устойчивым. Эти технологии являются критически важными для достижения климатических целей, особенно в странах с крупным сельскохозяйственным сектором.

Роботакси

Роботакси прошли годы бета-тестирования и наконец становятся доступными для общественности. В более чем десятке городов по всему миру пассажиры могут вызвать их, когда захотят. Теперь крупнейшие игроки готовятся к жесткой конкуренции, расширяя географию под пристальным наблюдением регуляторов.



Роботакси Waymo в Калифорнии / Фото Waymo

Почему это важно? Роботакси могут революционизировать городскую мобильность, сделав ее более безопасной, эффективной и доступной. Это может уменьшить пробки на дорогах, загрязнение воздуха и количество дорожно-транспортных происшествий. Роботакси могут изменить способ, которым мы передвигаемся по городам, и уменьшить потребность в личных автомобилях.

Кто производит роботакси и какие аварии происходили с ними Несколько компаний активно разрабатывают и внедряют технологии роботакси. Это такие:



• Cruise – дочерняя компания General Motors, специализирующаяся на создании беспилотных автомобилей и уже запустила сервис роботакси в нескольких городах США.

• Waymo – подразделение Alphabet Inc. (материнская компания Google), которое является пионером в сфере автономного вождения и предоставляет услуги роботакси в различных регионах США.

• Serve Robotics – компания, фокусирующаяся на разработке автономных роботов для доставки, которые используются в городских условиях.



Несмотря на технологический прогресс, автономные транспортные средства иногда попадают в дорожно-транспортные происшествия. Так, в августе 2023 года в Сан-Франциско беспилотный автомобиль Cruise столкнулся с грузовиком, который совершал широкий поворот. Роботакси остановилось, но грузовик продолжил движение и врезался в него. Пострадавших не было.



В октябре того же года в Калифорнии роботакси Cruise наехало на женщину, которую перед этим сбил другой автомобиль с водителем. После первичного удара женщина оказалась под колесами автономного транспортного средства. В декабре произошло еще несколько случаев. В Лос-Анджелесе роботакси Waymo столкнулось с роботом-доставщиком Serve Robotics на перекрестке. Оба автономные устройства получили незначительные повреждения, пострадавших не было. А в Финиксе автомобиль Waymo столкнулся с пикапом, который неправильно буксировался задним ходом. В ответ компания отозвала программное обеспечение для обновления и предотвращения подобных инцидентов в будущем.



После этих инцидентов компании приняли меры для повышения безопасности. В частности Cruise временно уменьшила количество своих автономных автомобилей на дорогах Сан-Франциско и приостановила работу роботакси в США после потери лицензии в Калифорнии. Waymo же отозвала и обновила программное обеспечение своих транспортных средств для улучшения прогнозирования движения других участников дорожного движения.

Более чистое авиационное топливо

Новое топливо, изготовленное из использованного масла для жарки, промышленных отходов или даже газов в воздухе, может помочь самолетам летать без ископаемого топлива. Эти альтернативные виды авиационного топлива разрабатываются годами, но теперь они становятся крупным бизнесом, с заводами, которые растут для их производства, и новыми государственными мандатами, которые требуют их использования.

Почему это важно? Переход на более чистое авиационное топливо является важным шагом в декарбонизации авиационной промышленности, которая является значительным источником выбросов парниковых газов. Это может помочь уменьшить влияние авиации на изменение климата и сделать путешествия более устойчивыми. Согласно Reuters, инвестиции в чистое авиационное топливо растут, поскольку авиакомпании стремятся уменьшить свой углеродный след.

Роботы, которые быстро учатся

Благодаря сегодняшнему буму генеративного ИИ роботы теперь обучаются новым задачам быстрее, чем когда-либо. Современные автоматы – это не пони с одним трюком. Человечество приближается к эре роботов общего назначения. Их можно поместить в любую новую среду, и там они смогут мгновенно выполнять разнообразные задачи от нашего имени.

Почему это важно? Быстро обучающиеся роботы могут автоматизировать широкий спектр задач, повышая производительность и эффективность в различных отраслях. Это может освободить людей от рутинной работы и позволить им сосредоточиться на более творческих и сложных задачах.

Лекарство длительного действия для профилактики ВИЧ

Испытания нового препарата для профилактики ВИЧ показало, что 100% обработанных женщин и девушек были защищены от заражения ВИЧ. И его нужно вводить только раз в шесть месяцев. Препарат может помочь нам покончить со СПИДом раз и навсегда – если мы сможем обеспечить доступ для тех, кто в этом нуждается.

Почему это важно? Лекарства длительного действия для профилактики ВИЧ могут значительно уменьшить количество новых случаев ВИЧ-инфекции, особенно в регионах с ограниченным доступом к медицинским услугам.

Экологичная сталь

Производство стали является одним из крупнейших промышленных источников углекислого газа, что выбрасывает больше углерода, чем вся Индия (третий по величине эмитент в мире), и значительно больше, чем авиаперевозки. Первый промышленный завод по производству зеленой стали, который использует водород, произведенный из возобновляемой энергии, строится стартапом Stegra стоимостью 7 миллиардов долларов, который планирует начать работу в следующем году на севере Швеции.

Почему это важно? Зеленая сталь может кардинально изменить промышленность, уменьшив ее углеродный след. Это важный шаг в борьбе с изменением климата, поскольку сталь является критически важным материалом для многих отраслей, включая строительство и транспорт. Экологическая "зеленая сталь" является критическим шагом в декарбонизации промышленности.

Клеточная терапия, которая работает

Стволовые клетки из человеческих эмбрионов вылечат болезни – это большое обещание, которое ученые дали десятилетия назад. И теперь оно наконец-то сбывается. Экспериментальные трансплантации лабораторно выращенных клеток, похоже, помогают лечить два очень разных состояния – эпилепсию и диабет первого типа.

Почему это важно? Клеточная терапия имеет потенциал для лечения широкого спектра заболеваний – от неизлечимых болезней до травм. Это может улучшить качество жизни миллионов людей и даже спасти жизнь. По данным издания Nature Medicine, клеточная терапия открывает новую эру в медицине, и человечество сможет лечить болезни, восстанавливать поврежденные ткани и органы.

Технологии, которые не попали в список MIT

В то же время MIT Technology Review также обнародовал три технологии, которые рассматривались для включения в список, но в итоге не попали в него. Несмотря на это, журнал призывает внимательно следить за их развитием. Это такие технологии:

Виртуальные электростанции: это энергетические системы, которые соединяют солнечные панели, ветровые турбины, аккумуляторы сети и даже электромобили для создания более гибкой и эффективной энергетической сети. Теоретически они могут помочь предотвратить отключения электроэнергии и уменьшить потери энергии. На практике они все еще находятся на ранних стадиях – и хотя в США уже есть около 500 ВЭС, обеспечивающих до 60 гигаватт мощности, MIT говорит, что технологии все еще нужны масштабы и более плавное регулирование для настоящего прорыва.

это энергетические системы, которые соединяют солнечные панели, ветровые турбины, аккумуляторы сети и даже электромобили для создания более гибкой и эффективной энергетической сети. Теоретически они могут помочь предотвратить отключения электроэнергии и уменьшить потери энергии. На практике они все еще находятся на ранних стадиях – и хотя в США уже есть около 500 ВЭС, обеспечивающих до 60 гигаватт мощности, MIT говорит, что технологии все еще нужны масштабы и более плавное регулирование для настоящего прорыва. Полезные агенты ИИ : эти удобные цифровые помощники, предназначенные для планирования ваших встреч, заказа продуктов и координации вашей жизни, быстро развиваются, но MIT говорит, что они еще не готовы к прайм-тайму. Несмотря на значительные успехи таких компаний, как Salesforce и Anthropic, большинство агентов ИИ все еще борются со сложными инструкциями и надежностью.

: эти удобные цифровые помощники, предназначенные для планирования ваших встреч, заказа продуктов и координации вашей жизни, быстро развиваются, но MIT говорит, что они еще не готовы к прайм-тайму. Несмотря на значительные успехи таких компаний, как Salesforce и Anthropic, большинство агентов ИИ все еще борются со сложными инструкциями и надежностью. Электрические летательные аппараты вертикального взлета и посадки (eVTOL): их часто описывают как футуристические электрические вертолеты, предназначенные для городской воздушной мобильности. Хотя такие компании, как EHang и Archer, достигли прогресса, включая получение разрешений регуляторных органов, ни один eVTOL еще не введен в коммерческую эксплуатацию. Так что пока они остаются видением будущего.

По мнению редакции 24 Канала, невозможно не добавить пункт о дронах. Они уже давно перестали быть просто игрушками, а в условиях войны в Украине они превратились в настоящее оружие будущего. В 2025 году мы, вероятно, увидим еще больший прорыв в этой технологии, особенно в контексте военных действий.



Разработка дронов-камикадзе с улучшенной точностью и дальностью, способных поражать цели в глубоком тылу врага, станет ключевым фактором. Также ожидается появление дронов-перехватчиков, способных эффективно противодействовать вражеским беспилотникам, и систем защиты от дронов, которые позволят бронетехнике снова вернуться на поле боя. Кроме того, развитие технологий роя дронов, когда группа беспилотников действует как единый организм, открывает новые возможности для разведки и ударных операций. В общем, дроны станут еще более интегрированной частью военных стратегий, меняя правила игры на поле боя.

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Список MIT – это больше, чем просто сборник крутых идей, это барометр того, куда движется мир. Он сосредотачивается на технологиях, которые преодолели ключевые препятствия – будь то одобрение регуляторных органов, массовое внедрение или серьезная научная валидация.

Как отметил Ниал Ферт, в списке говорится о том, что "будет иметь глубокое влияние на экономику и жизнь людей". Некоторые из этих технологий уже используются, другие только начинают демонстрировать свой потенциал, а некоторые, например виртуальные электростанции и агенты ИИ, могут попасть в список уже в следующем году.