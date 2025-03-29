Що насправді матиме значення у довгостроковій перспективі? Це питання, яке ми ставимо щороку, складаючи цей щорічний список. Ми не можемо зазирнути в майбутнє, але очікуємо, що ці технології суттєво вплинуть на наш світ протягом десятиліть.

Щорічний список 10 проривних технологій від MIT Technology Review, журналу Массачусетського технологічного інституту, провідного технічного вишу США, висвітлює досягнення, які, на думку нашої редакції, є найважливішими на цей момент. Щороку наша команда репортерів та редакторів шукає нові технології, які досягли значного прогресу або пройшли важливий етап.

На нещодавній конференції SXSW 2025 в Остіні, штат Техас, редактор MIT Technology Review Ніал Ферт наголосив на важливості технологічних проривів "за межі очевидного". "Ми займаємося тим, що допомагаємо пояснити майбутнє, перетворюючи факти на розуміння. Ми розповідаємо вам, що станеться зараз, щоб ви могли планувати те, що станеться потім", – зазначив Ферт.

Цей рік став 24-м, коли MIT Technology Review публікує список технологічних проривів. 24 Канал ділиться його перекладом та доповненням на думку нашої редакції.

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Обсерваторія Віри Рубін

Цього року у віддаленому регіоні південноамериканської держави Чилі запрацює потужний новий телескоп, який розпочне десятирічне дослідження південного неба. Всередині нього – найбільша цифрова камера, коли-небудь створена для астрономії. Вона безперервно робитиме фотографії протягом багатьох років, щоб допомогти астрономам вивчати темну матерію, досліджувати Чумацький Шлях та розгадувати інші космічні загадки.



Обсерваторія Віри Рубін / Фото Vera Rubin Observatory

Чому це важливо? Завдяки величезним обсягам даних, які збирає обсерваторія, ми зможемо краще зрозуміти фундаментальні питання про Всесвіт, як-от природа темної матерії та темної енергії. Це може призвести до революційних відкриттів у фізиці та космології, розширивши наші знання про те, як працює Всесвіт.

Хто така Віра Рубін Віра Рубін (Vera Rubin, 1928–2016) – американська астрономка, відома своїми дослідженнями темної матерії. Вона першою підтвердила, що швидкість обертання зірок у галактиках не зменшується з відстанню від центру, що суперечило законам ньютонівської механіки.



Це стало одним із головних доказів існування темної матерії. Рубін також активно боролася за рівноправність жінок у науці. Її внесок у космологію зробив її однією з найвпливовіших жінок-астрономів XX століття.

Генеративний пошук на основі ШІ

Генеративний пошук обіцяє зробити пошук того, що ви шукаєте, простим і швидким. Коли ви вводите запит, модель ШІ узагальнює інформацію з багатьох онлайн-джерел, щоб повернути унікальну відповідь. На вашому пристрої він може переглядати документи, фотографії та відео, розпізнаючи об'єкти та людей, щоб допомогти вам знайти їх швидше.

Це може означати кінець традиційних пошукових систем та появу персональних помічників ШІ.

Чому це важливо? Генеративний пошук може радикально змінити спосіб, яким ми отримуємо інформацію, роблячи його більш ефективним та персоналізованим. Це може заощадити час і зусилля, особливо при роботі з великими обсягами даних.

Малі мовні моделі

Великі мовні моделі (Large Language Models, LLM) можуть робити дивовижні речі, оскільки вони наповнені сотнями мільярдів, навіть трильйонами, параметрів (значення, які визначають їхню поведінку) і були навчені на більшості даних інтернету. Але дешевші та менш енергоємні малі мовні моделі тепер можуть змагатися із важковаговиками в низці конкретних завдань. Забудьте про динозаврів – майбутнє належить меншим, спритнішим звірам.

Чому це важливо? Малі мовні моделі роблять ШІ більш доступним та ефективним, дозволяючи використовувати його на пристроях з обмеженими ресурсами. Це відкриває нові можливості для застосування ШІ в різних галузях – від мобільних додатків до вбудованих систем. Малі мовні моделі дозволяють локалізувати ШІ, що підвищує безпеку та ефективність.

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Засоби від відрижки худоби

Відрижка корів є одним із найбільших джерел сільськогосподарських викидів – і одним із найскладніших для вирішення. Харчова добавка, яка значно зменшує кількість метану, який відригує худоба, тепер доступна в десятках країн. Інші продукти, які можуть виявитися ще ефективнішими, ймовірно, вже в дорозі.

Чому це важливо? Зменшення викидів метану від худоби є важливим кроком у боротьбі зі зміною клімату. Це може допомогти зменшити вплив сільського господарства на навколишнє середовище та зробити виробництво харчових продуктів більш стійким. Ці технології є критично важливими для досягнення кліматичних цілей, особливо в країнах з великим сільськогосподарським сектором.

Роботаксі

Роботаксі пройшли роки бета-тестування і нарешті стають доступними для громадськості. У більш ніж десятці міст по всьому світу пасажири можуть викликати їх, коли захочуть. Тепер найбільші гравці готуються до жорсткої конкуренції, розширюючи географію під пильним наглядом регуляторів.



Роботаксі Waymo у Каліфорнії / Фото Waymo

Чому це важливо? Роботаксі можуть революціонізувати міську мобільність, зробивши її більш безпечною, ефективною та доступною. Це може зменшити затори на дорогах, забруднення повітря та кількість дорожньо-транспортних пригод. Роботаксі можуть змінити спосіб, яким ми пересуваємося містами, та зменшити потребу в особистих автомобілях.

Хто виробляє роботаксі та які аварії ставалися з ними Кілька компаній активно розробляють та впроваджують технології роботаксі. Це такі:



• Cruise – дочірня компанія General Motors, що спеціалізується на створенні безпілотних автомобілів і вже запустила сервіс роботаксі в кількох містах США.​

• Waymo – підрозділ Alphabet Inc. (материнська компанія Google), який є піонером у сфері автономного водіння та надає послуги роботаксі в різних регіонах США.​

• Serve Robotics – компанія, що фокусується на розробці автономних роботів для доставлення, які використовуються в міських умовах.​



Попри технологічний прогрес, автономні транспортні засоби іноді потрапляють у дорожньо-транспортні пригоди. Так, у серпні 2023 року у Сан-Франциско безпілотний автомобіль Cruise зіткнувся з вантажівкою, яка здійснювала широкий поворот. Роботаксі зупинилося, але вантажівка продовжила рух і врізалася в нього. Постраждалих не було. ​



У жовтні того ж року у Каліфорнії роботаксі Cruise наїхало на жінку, яку перед цим збив інший автомобіль з водієм. Після первинного удару жінка опинилася під колесами автономного транспортного засобу. ​У грудні сталося ще кілька випадків. У Лос-Анджелесі роботаксі Waymo зіткнулося з роботом-доставником Serve Robotics на перехресті. Обидва автономні пристрої зазнали незначних пошкоджень, постраждалих не було. ​А у Фініксі автомобіль Waymo зіткнувся з пікапом, який неправильно буксирувався заднім ходом. У відповідь компанія відкликала програмне забезпечення для оновлення та запобігання подібним інцидентам у майбутньому. ​



Після цих інцидентів компанії вжили заходів для підвищення безпеки. Зокрема Cruise тимчасово зменшила кількість своїх автономних автомобілів на дорогах Сан-Франциско та призупинила роботу роботаксі в США після втрати ліцензії в Каліфорнії. ​Waymo ж відкликала та оновила програмне забезпечення своїх транспортних засобів для покращення прогнозування руху інших учасників дорожнього руху. ​

Чистіше авіаційне паливо

Нове паливо, виготовлене з використаної олії для смаження, промислових відходів або навіть газів у повітрі, може допомогти літакам літати без викопного палива. Ці альтернативні види авіаційного палива розробляються роками, але тепер вони стають великим бізнесом, із заводами, що виростають для їх виробництва, та новими державними мандатами, що вимагають їх використання.

Чому це важливо? Перехід на чистіше авіаційне паливо є важливим кроком у декарбонізації авіаційної промисловості, яка є значним джерелом викидів парникових газів. Це може допомогти зменшити вплив авіації на зміну клімату та зробити подорожі більш стійкими. Згідно з Reuters, інвестиції в чисте авіаційне паливо зростають, оскільки авіакомпанії прагнуть зменшити свій вуглецевий слід.

Роботи, які швидко навчаються

Завдяки сьогоднішньому буму генеративного ШІ роботи тепер навчаються нових завдань швидше, ніж будь-коли. Сучасні автомати – це не поні з одним трюком. Людство наближається до ери роботів загального призначення. Їх можна помістити в будь-яке нове середовище, і там вони зможуть миттєво виконувати різноманітні завдання від нашого імені.

Чому це важливо? Роботи, що швидко навчаються, можуть автоматизувати широкий спектр завдань, підвищуючи продуктивність та ефективність у різних галузях. Це може звільнити людей від рутинної роботи та дозволити їм зосередитися на більш творчих та складних завданнях.

Ліки тривалої дії для профілактики ВІЛ

Випробування нового препарату для профілактики ВІЛ показало, що 100% оброблених жінок та дівчат були захищені від зараження ВІЛ. І його потрібно вводити лише раз на шість місяців. Препарат може допомогти нам покінчити зі СНІДом раз і назавжди – якщо ми зможемо забезпечити доступ для тих, хто цього потребує.

Чому це важливо? Ліки тривалої дії для профілактики ВІЛ можуть значно зменшити кількість нових випадків ВІЛ-інфекції, особливо в регіонах з обмеженим доступом до медичних послуг.

Екологічна сталь

Виробництво сталі є одним з найбільших промислових джерел вуглекислого газу, що викидає більше вуглецю, ніж вся Індія (третій за величиною емітент у світі), і значно більше, ніж авіаперевезення. Перший промисловий завод з виробництва зеленої сталі, який використовує водень, вироблений з відновлюваної енергії, будується стартапом Stegra вартістю 7 мільярдів доларів, який планує розпочати роботу наступного року на півночі Швеції.

Чому це важливо? Зелена сталь може кардинально змінити промисловість, зменшивши її вуглецевий слід. Це важливий крок у боротьбі зі зміною клімату, оскільки сталь є критично важливим матеріалом для багатьох галузей, включаючи будівництво та транспорт. Екологічна "зелена сталь" є критичним кроком у декарбонізації промисловості.

Клітинна терапія, що працює

Стовбурові клітини з людських ембріонів вилікують хвороби – це велика обіцянка, яку вчені дали десятиліття тому. І тепер вона нарешті збувається. Експериментальні трансплантації лабораторно вирощених клітин, схоже, допомагають лікувати два дуже різні стани – епілепсію та діабет першого типу.

Чому це важливо? Клітинна терапія має потенціал для лікування широкого спектра захворювань – від невиліковних хвороб до травм. Це може покращити якість життя мільйонів людей і навіть врятувати життя. За даними видання Nature Medicine, клітинна терапія відкриває нову еру в медицині, і людство зможе лікувати хвороби, відновлювати пошкоджені тканини та органи.

Технології, що не потрапили до списку MIT

Водночас MIT Technology Review також оприлюднив три технології, які розглядалися для включення до списку, але зрештою не потрапили до нього. Попри це, журнал закликає уважно стежити за їхнім розвитком. Це такі технології:

Віртуальні електростанції: це енергетичні системи, які з’єднують сонячні панелі, вітрові турбіни, акумулятори мережі та навіть електромобілі для створення більш гнучкої та ефективної енергетичної мережі. Теоретично вони можуть допомогти запобігти відключенням електроенергії та зменшити втрати енергії. На практиці вони все ще знаходяться на ранніх стадіях – і хоча в США вже є близько 500 ВЕС, що забезпечують до 60 гігаватів потужності, MIT каже, що технології все ще потрібні масштаби та більш плавне регулювання для справжнього прориву.

це енергетичні системи, які з’єднують сонячні панелі, вітрові турбіни, акумулятори мережі та навіть електромобілі для створення більш гнучкої та ефективної енергетичної мережі. Теоретично вони можуть допомогти запобігти відключенням електроенергії та зменшити втрати енергії. На практиці вони все ще знаходяться на ранніх стадіях – і хоча в США вже є близько 500 ВЕС, що забезпечують до 60 гігаватів потужності, MIT каже, що технології все ще потрібні масштаби та більш плавне регулювання для справжнього прориву. Корисні агенти ШІ : ці зручні цифрові помічники, призначені для планування ваших зустрічей, замовлення продуктів і координації вашого життя, швидко розвиваються, але MIT каже, що вони ще не готові до прайм-тайму. Попри значні успіхи таких компаній, як Salesforce та Anthropic, більшість агентів ШІ все ще борються зі складними інструкціями та надійністю.

: ці зручні цифрові помічники, призначені для планування ваших зустрічей, замовлення продуктів і координації вашого життя, швидко розвиваються, але MIT каже, що вони ще не готові до прайм-тайму. Попри значні успіхи таких компаній, як Salesforce та Anthropic, більшість агентів ШІ все ще борються зі складними інструкціями та надійністю. Електричні літальні апарати вертикального зльоту та посадки (eVTOL): їх часто описують як футуристичні електричні гелікоптери, призначені для міської повітряної мобільності. Хоча такі компанії, як EHang і Archer, досягли прогресу, зокрема отримання дозволів регуляторних органів, жоден eVTOL ще не введений в комерційну експлуатацію. Отже, поки що вони залишаються баченням майбутнього.

На думку редакції 24 Каналу, неможливо не додати пункт про дрони. Вони вже давно перестали бути просто іграшками, а в умовах війни в Україні вони перетворилися на справжню зброю майбутнього. У 2025 році ми, ймовірно, побачимо ще більший прорив у цій технології, особливо в контексті військових дій.



Розробка дронів-камікадзе з покращеною точністю та дальністю, здатних вражати цілі в глибокому тилу ворога, стане важливим фактором. Також очікується поява дронів-перехоплювачів, здатних ефективно протидіяти ворожим безпілотникам, та систем захисту від дронів, які дозволять бронетехніці знову повернутися на поле бою. Крім того, розвиток технологій рою дронів, коли група безпілотників діє як єдиний організм, відкриває нові можливості для розвідки та ударних операцій. Загалом, дрони стануть ще більш інтегрованою частиною військових стратегій, змінюючи правила гри на полі бою.

До теми ШІ-зброя ЗСУ та рої дронів: якою буде оборонка майбутнього та чи можлива війна без людей

Список MIT – це більше, ніж просто збірка крутих ідей, це барометр того, куди рухається світ. Він зосереджується на технологіях, які подолали головні перешкоди – чи то схвалення регуляторних органів, масове впровадження, чи серйозна наукова валідація.

Як зазначив Ніал Ферт, у списку мовиться про те, що "матиме глибокий вплив на економіку та життя людей". Деякі з цих технологій вже використовуються, інші лише починають демонструвати свій потенціал, а деякі, як-от віртуальні електростанції та агенти ШІ, можуть потрапити до списку вже наступного року.