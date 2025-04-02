Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
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Ночью Россия атаковала Украину 74 беспилотниками: сколько удалось сбить
Основные тезисы
- Россия атаковала Украину 74 беспилотниками.
- Пострадали Харьковщина, Донецкая и Одесская области.
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В ночь на 2 апреля 2025 года противник атаковал 74-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Миллерово, Приморско-Ахтарск, Чауда.