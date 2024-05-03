Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Тарас Загородний, отметив, что генсека Альянса Йенса Столтенберга это очень обеспокоило. Мол, он хотел, чтобы НАТО было главным.
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Однако такие соглашения могут быть новым форматом взаимодействия в рамках нового формата безопасности. Все потому, что Альянс из-за наличия таких стран как Венгрия показал, что может быть много вопросов относительно его функциональности.
Это очень хороший на самом деле формат. Конечно, что это не является гарантией безопасности, как часто у нас это называют. Это соглашения по безопасности, которые открывают Украине прежде всего путь к взаимодействию в области ВПК,
– подчеркнул политолог.
А это для украинского государства – главное. Украина должна стать частью ВПК Запада. Речь идет, в частности, об обмене технологиями и ресурсами. Также это фактически обязательства помогать украинскому государству.
"Как и любые обязательства, как и любой международный договор, конечно, он содержит пункты, которые позволяют при определенных обстоятельствах их не выполнять, если стороны этого не хотят. Такие же пункты содержится и в пятой статье устава НАТО", – добавил Загородний.
Соглашения по безопасности
- Владимир Зеленский анонсировал подготовку новых документов по безопасности. По его словам, готовятся еще 7 новых двусторонних соглашений. В частности, с США.
- В частности, Украина уже подписала соглашения по безопасности с Великобританией, Францией, Германией, Данией, Канадой и Италией.
- Отметим, что в Вильнюсе летом 2023-го года на саммите НАТО страны G7 подписали так называемую декларацию. Документ предусматривает, что каждая из стран подпишет с Украиной двусторонние долгосрочные соглашения о поддержке. К странам "Большой семерки" присоединились и другие страны – теперь их более 30.