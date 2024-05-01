Лидер страны отметил, что сегодняшний день посвящен международной работе. В частности, тем результатам, которые нужны Украине в ближайшие 2 месяца – в мае и июне.

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Новые соглашения по безопасности

Гарант рассказал, что готовятся еще 7 новых документов по безопасности для нашего государства – двусторонних соглашений по безопасности. В частности, как отметил Зеленский, по безопасности соглашения с Соединенными Штатами.

Оружие, финансы, политическое взаимодействие – сегодня работал с командой по конкретным деталям этих документов, и по некоторым из них уже есть предварительный текст соглашений. Каждая из них поддержит нас и в этом году, и в последующие годы – архитектура безопасности на время до вступления в НАТО. Наполняем драфты соглашений более сильными возможностями для Украины и для нашей общей с партнерами безопасности. Понятно, что особый приоритет – всему, что даст больше защиты от российского террора,

– подчеркнул украинский лидер.

Движение Украины к европейской интеграции

Президент в своем обращении выделил и европейское направление. По его словам, как и на каждом предыдущем этапе интеграции с Евросоюзом, многое зависит именно от нашей активности. Он отметил, что Украина уже полностью реализовала свою часть обязательств, чтобы в этом году в июне фактически начать переговоры по вступлению. Гарант подчеркнул, что продолжается работа, чтобы не было задержек или недоразумений со стороны Евросоюза. Зеленский рассказал, что все детали, все шаги, все аспекты коммуникации – готовятся вместе с командой наших международников. Он поблагодарил всех, кто помогает.

В этом году должны удержать ситуацию и достичь новых целей в каждом из стратегических направлений. Евросоюз, фактический старт переговоров, наше сближение – это одно из таких направлений,

– добавил гарант.

Саммит, что может начать настоящее движение к миру

Не обошел в своем обращении президент Украины и вопрос Глобальный саммит мира. Как он отметил, это – "первый такой Саммит, который способен начать реальное движение к справедливому миру, готовим этот Саммит и такое движение".

Президент отметил, что саммит готовится вместе со швейцарской стороной и отметил, что сегодня согласовали финальные моменты, а также добавил, что максимально активно работают для того, чтобы на Саммите было как можно больше лидеров и стран. Он заявил, что это принципиально.

Мир может остановить любого агрессора. Если будет действовать в единстве и по правилам большинства – ни одна агрессия не выдержит действительно глобального давления. И мы все вместе должны принудить Россию к миру. В ближайшие недели будет много, в том числе и непубличной работы с партнерами, чтобы Саммит был действительно наполненным,

– подчеркнул президент Украины.

Кроме этого лидер Украины рассказал, что провел несколько кадровых замен в Службе безопасности Украины. "Также сегодня хочу поблагодарить 9-й департамент ГУР – ваша меткость вдохновляет. И наша Национальная гвардия, все, кто на передовой, все, кто вместе с другими элементами Сил обороны и безопасности Украины с честью выполняет боевые задачи. Спасибо! А особенно 3-й и 4-й бригадам оперативного назначения, воинам Центра спецназначения "Омега", 5-му отдельному штурмовому отряду и 6-му отдельному отряду", – подчеркнул гарант.



Президент поблагодарил всех, кто бьется ради Украины, кто ее усиливает и помогает приближать восстановление справедливости – справедливости и мира.