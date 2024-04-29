Владимир Зеленский сообщил, что "ожидается позитив" в вопросе ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, которые уже имеет Украина. Относительно самих установок, наши дипломаты продолжают работу с союзниками. Об этом президент Украины рассказал во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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Боеприпасы к ПВО прибудут без задержек

По словам Зеленского, заявления союзников на последнем заседании Совета Украина-НАТО добавили уверенности, что в поставках ракет-перехватчиков не будет пауз.

Относительно дополнительных систем Patriot мы работаем. Здесь пока нет мощной конкретики, которую мы ожидаем от партнеров. Есть первые шаги. Мы понимаем, в каких государствах что есть, есть соответствующие диалоги,

– рассказал Зеленский.

По мнению президента Украины, как только Patriot прибудут в страну, чего все ожидают, все увидят это в реальной защите неба.

Что еще известно со встречи Зеленского и Столтенберга