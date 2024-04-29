Володимир Зеленський повідомив, що "очікується позитив" у питанні ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot, які вже має Україна. Щодо самих установок, наші дипломати продовжують роботу з союзниками. Про це президент України розповів під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
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Боєприпаси до ППО прибудуть без затримок
За словами Зеленського, заяви союзників на останньому засіданні Ради Україна-НАТО додали впевненості, що у постачанні ракет-перехоплювачів не буде пауз.
Щодо додаткових систем Patriot ми працюємо. Тут поки що немає потужної конкретики, яку ми очікуємо від партнерів. Є перші кроки. Ми розуміємо, в яких державах що є, є відповідні діалоги,
– розповів Зеленський.
На думку президента України, як тільки Patriot прибудуть в країну, чого всі очікують, всі побачать це в реальному захисті неба.
Що ще відомо з зустрічі Зеленського та Столтенберга
- Сьогодні, 29 квітня 2024 року генсек НАТО Єнс Столтенберг прибув до Києва з неоголошеним візитом. Він зустрівся з Володимиром Зеленським.
- Столтенберг визнав, що країни НАТО не виконали обіцянок щодо постачання військової допомоги Україні.
- Генсек альянсу заявив, що брак боєприпасів дозволив ворогу просуватися на полі бою, брак систем ППО та ракет до них дозволив Росії вражати більше цілей.
- Столтенберг наголосив, що Україні необхідно надати не лише більше систем ППО, а й боєприпасів до них. Зокрема генсек НАТО сказав, що Німеччина та Іспанія нададуть додаткові системи ППО, окрім того, Австралія сьогодні, 29 квітня, оголосила про виділення коштів на закупівлю систем малого радіусу діїта переносних систем.
- Зеленський розповів, що потужність Сил оборони, перехоплення ініціативи над ворогом, а також розгортання наступальних дій залежить від 3 головних чинників: схвалення фінансової підтримки з боку партнерів, у тому ж числі й США; вчасне постачання озброєння до України; поставка Силам оборони "конкретного" озброєння.