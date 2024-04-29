Володимир Зеленський повідомив, що "очікується позитив" у питанні ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot, які вже має Україна. Щодо самих установок, наші дипломати продовжують роботу з союзниками. Про це президент України розповів під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

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За словами Зеленського, заяви союзників на останньому засіданні Ради Україна-НАТО додали впевненості, що у постачанні ракет-перехоплювачів не буде пауз.

Щодо додаткових систем Patriot ми працюємо. Тут поки що немає потужної конкретики, яку ми очікуємо від партнерів. Є перші кроки. Ми розуміємо, в яких державах що є, є відповідні діалоги,

– розповів Зеленський.

На думку президента України, як тільки Patriot прибудуть в країну, чого всі очікують, всі побачать це в реальному захисті неба.

Що ще відомо з зустрічі Зеленського та Столтенберга