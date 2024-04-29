Єнс Столтенберг у своїй заяві подякував Володимиру Зеленському за теплу зустріч. Водночас він наголосив, що Україна на цьогорічному саміті не отримає запрошення до НАТО.

Україна стане членом НАТО. Робота, яку ми зараз здійснюємо, ставить вас на незворотний шлях до членства в Альянсі. Коли настане відповідний момент, Україна зможе стати членом НАТО негайно. З нетерпінням чекаю на той день, коли український прапор замайорить біля штаб-квартири НАТО,

– заявив Столтенберг.

Водночас генсек НАТО наголосив, що підтримка Альянсу – довгострокова й передбачувана. За словами Столтенберга, Україні необхідно стати якомога більш "оперативно сумісною" й такою, яка відповідатиме усім стандартам. Коли всі політичні умови будуть досягнуті – тоді Україна стане членом НАТО.

І те, що ми зараз робимо в плані військової підтримки, – це частина того, що забезпечує нагальні потреби України,

– наголосив генсек НАТО.