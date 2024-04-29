Про це стало відомо з трансляції на офіційному каналі Альянсу. Нині Столтенберг та Зеленський проводять спільну пресконференцію. Про головні заяви генсека НАТО й президента України – далі у матеріалі 24 Каналу.
До теми Україна чекає на зустрічний крок від ЄС і НАТО: Зеленський анонсував важливі події
Головні заяви Зеленського й Столтенберга
В НАТО обговорюють можливості посилення допомоги
Столтенберг повідомив, що наразі в Альянсі обговорюють можливості щодо посилення військової підтримки України. Також в НАТО обговорюють і питання щодо забезпечення таких сил і засобів, які в майбутньому б забезпечили місце України в Альянсі.
Отже, я думаю, що ми виконуємо і мусимо виконувати важливі рішення, прийняті у Вільнюсі: план дій щодо членства скасували, перейшли від двоетапного до одноетапного процесу, домовилися про створення Ради Україна-НАТО, і ми маємо також велику програму для оперативної сумісності,
– заявив Столтенберг.
Україна не отримає запрошення на саміті
Єнс Столтенберг у своїй заяві подякував Володимиру Зеленському за теплу зустріч. Водночас він наголосив, що Україна на цьогорічному саміті не отримає запрошення до НАТО.
Україна стане членом НАТО. Робота, яку ми зараз здійснюємо, ставить вас на незворотний шлях до членства в Альянсі. Коли настане відповідний момент, Україна зможе стати членом НАТО негайно. З нетерпінням чекаю на той день, коли український прапор замайорить біля штаб-квартири НАТО,
– заявив Столтенберг.
Водночас генсек НАТО наголосив, що підтримка Альянсу – довгострокова й передбачувана. За словами Столтенберга, Україні необхідно стати якомога більш "оперативно сумісною" й такою, яка відповідатиме усім стандартам. Коли всі політичні умови будуть досягнуті – тоді Україна стане членом НАТО.
І те, що ми зараз робимо в плані військової підтримки, – це частина того, що забезпечує нагальні потреби України,
– наголосив генсек НАТО.
Україна заслуговує на запрошення до НАТО
Володимир Зеленський наголосив, що Україна заслуговує на запрошення до НАТО. Він додав, що наша країна має важливе значення для захисту всієї євроатлантичної спільноти, тому має право бути її членом.
Ми вважаємо, що Альянс не повинен боятися власної сили та не має права відступити від власних правил лише тому, що такого відступу хочуть у Кремлі,
– наголосив Зеленський.
Тому президент України подякував усім світовим лідерам, які підтримують нашу державу на шляху до Альянсу.
Зеленський наголосив, що одним із перших питань стала ситуація на полі бою. Президент наголосив, що ворог намагається скористатися ситуацією на полі бою, поки Україна очікує на допомогу від партнерів.
Він наголосив, що стабільність у постачанні буквально означає стабілізацію на полі бою.
Артилерія 155 калібр, далекобійна зброя та протиповітряна оборона, передусім системи Patriot, – це те, що є у партнерів. І те, що має зараз працювати в Україні для знищення терористичних російських амбіцій,
– наголосив Зеленський.
Президент повідомив, що разом з генсеком НАТО обговорив ініціативу щодо створення спеціального фонду для підтримки української оборони обсягом 100 мільярдів євро. Фонд передбачатиме допомогу на термін 5 років.
Зеленський привітав Столтенберга в Україні
Президент України привітав генерального секретаря НАТО в Україні. Він наголосив, що це третій візит Єнса Столтенберга від початку повномасштабного вторгнення. Зеленський наголосив, що нині Україна досягла найкращого рівня політичних відносин з Альянсом від здобуття незалежності.
Президент України наголосив, що Україна обов'язково буде в Альянсі, адже неможливо уявити безпеку Європи та євроатлантичної спільноти без дієвої участі України.
Саме нашу державу, наших людей, наш потенціал Росія прагне зробити плацдармом для подальшої дестабілізації усього євроатлантичного простору. Саме тому у захисті нашої держави відповідь на питання про надійну й довготривалу спільну безпеку,
– наголосив Зеленський.