Владимир Зеленский заявил, что сейчас есть три главных пункта, от которых зависят мощность Сил обороны, перехват инициативы над врагом, а также развертывание наступательных действий. Так, говорится о:

одобрении финансовой поддержки со стороны партнеров, в том же числе и США;

своевременной поставке вооружения;

поставка Силам обороны "конкретного" вооружения.

Я считаю, что первый пункт, который был очень сложным, он выполнен. Есть пакет, есть финансовая поддержка. Это значит, что мы можем рассчитывать на эти деньги. Второй пункт – своевременная поставка оружия нашей армии. Сегодня позитива в этом пункте я пока не вижу. Поставки есть, они пошли, надо этот процесс ускорить. И третий пункт – самое главное – что получит Украина. И вот это "что" самое главное. Я уже не говорю о четвертом пункте где мы можем использовать то или иное оружие. Это отдельная беседа. Поэтому мы благодарны партнерам, но есть еще два пункта важных,

– подчеркнул Зеленский.