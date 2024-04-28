Глава государства рассказал о беспрерывной работе с партнерами касательно помощи Украине.

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Знаковой год

Зеленский отметил, что уже в июне должен состояться первый саммит мира. И сейчас власти работают над тем, чтобы он стал действительно глобальным.

Глава государства заверил, что все континенты будут представлены на нем.

Мировое большинство должно принудить Россию к миру и может это сделать. Именно в июне может начаться путь к справедливому миру.

– подчеркнул президент.

Кроме того, этим летом пройдет саммит НАТО. Зеленский намекнул, что Украина продолжает надеяться на приглашение в Альянс. Ведь, по его мнению, каждая страна, разделяющая общие ценности НАТО и готовая реально их защищать, заслуживает этого.

Также президент выразил другие надежды на этот год. Он напомнил, что Украина выполнила все необходимые условия для реального начала переговоров по вступлению и теперь свои обязательства должна выполнить сторона Евросоюза.

Соглашение безопасности с США

Украина вместе с партнерами из США работает над двусторонним соглашением о безопасности. Зеленский считает, что она должна быть образцовой и включать вооруженную поддержку, финансовую, политическую в течение следующих 10 лет. Речь идет и о совместном производстве оружия.

Президент рассказал, что защитники еще ждут оружия, обещанного Украине. Глава государства надеется, что эта поставка будет иметь такие объемы и вес, что она будет способна переломить ситуацию на фронте в пользу Украины.

Сегодня Зеленский пообщался с лидером демократов в Палате представителей Конгресса США Гакимом Джеффрисом и поблагодарил его за содействие принятию помощи Украине. В этом разговоре президент подчеркнул, что украинские военные нуждаются в Patriot и как можно скорее.

Ранее Зеленский назвал минимальное количество ЗРК Patriot, которые нужны нашему государству. Речь идет о семи установках. Президент уверен, что они есть у союзников.

Кроме того, стало известно, что Испания в ближайшие дни направит в Украину ракеты к Patriot.