После получения помощи от США и союзников Украина сейчас имеет возможность нанести мощный удар по Крымскому мосту. Военный обозреватель Денис Попович сказал 24 Каналу, что ранее украинские силы также имели соответствующее вооружение и уже дважды разрушали мост без ракет ATACMS, Taurus и Storm Shadow.
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Это намек
Он напомнил, что Украина взорвала Крымский мост в 2022 году с помощью взрывчатки, и в 2023-м, использовав морские дроны.
Заявление Линаса Линкявичюса – это намек на то, что вскоре ракеты полетят по Крымскому мосту и он будет разрушен так или иначе,
– подчеркнул Попович.
Об этом ранее говорил и Кирилл Буданов, и представители Военно-морских сил Украины. С началом поступления в Украину американских ракет ATACMS дальностью 300 километров, подобные заявления звучали чаще.
Заявления о возможной новой атаке на Крымский мост
- Эксглава МИД Литвы Линас Линкявичюс, ныне посол в Швеции, 28 апреля потролил россиян, заявив, что у тех, кто не успел сфотографироваться на Крымском мосту, еще есть время сделать это. Так он прозрачно намекнул, что вскоре мост может быть разрушен.
- Россияне не замедлили ответить Линкявичюсу. Так, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сравнил литовского дипломата с лаем, и пригрозил ему, что "когда наступит судный день" тот "пожалеет о подобных ошибках".
- Раньше Владимир Зеленский заявлял о том, что Крымский мост является законной целью для Украины. Также он отметил, что этот объект может быть уничтожен в 2024 году.
- Кроме того, глава ГУР Кирилл Буданов отмечал, что несмотря на то, что россияне усиленно защищают и охраняют Крымский мост, в Украине все работают над тем, чтобы он был уничтожен.
- Также спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук (ныне руководитель пресс-центра Сил обороны Юга – 24 Канал) подчеркнул, что "незаконная пристройка к нашему Крыму" (Крымский мост – 24 Канал) должна быть разрушена. По его словам, "однажды" появятся новости о том, что "мост выведен из строя".