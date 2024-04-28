Після отримання допомоги від США та союзників Україна нині має можливості завдати потужного удару по Кримському мосту. Військовий оглядач Денис Попович сказав 24 Каналу, що раніше українські сили також мали відповідне озброєння і вже двічі руйнували міст без ракет ATACMS, Taurus та Storm Shadow.

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Це натяк

Він нагадав, що Україна підірвала Кримській міст у 2022 році за допомогою вибухівки, і в 2023-му, використавши морські дрони.

Зверніть увагу! Вперше руйнування Кримського моста відбулось 8 жовтня 2022 року. Тоді на мосту підірвалась вантажівка з вибухівкою. Внаслідок цього було пошкоджено декілька прольотів. Вдруге міст був атакований морськими дронами 17 липня 2023 року. Тоді відбулось падіння одного з прольотів.

Заява Лінаса Лінкявічюса – це натяк на те, що незабаром ракети полетять по Кримському мосту і його буде зруйновано так чи інакше,

– наголосив Попович.

Про це раніше говорив і Кирило Буданов, і представники Військово-морських Сил України. З початком надходження Україні американських ракет ATACMS дальністю 300 кілометрів, подібні заяви лунали частіше.

Заяви щодо можливої нової атаки на Кримській міст