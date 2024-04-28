Варто додати, що у схваленому Сполученими Штатами пакеті додаткового фінансування для України, є далекобійні ракети ATACMS. Саме їх часто називають "вбивцями Кримського моста". Зокрема, Лінкявічюс також натякнув на це.

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Останнє фото на мосту

Посол Литви Лінас Лінкявічюс у соцмережі Х вдало потролив російських громадян, натякнувши на падіння Кримського моста.

Хто ще не встиг сфотографуватися на Керченському мосту, то ще час,

– написав він.

Також дипломат опублікував колаж, що демонструє сам Кримський міст, ракету ATACMS, а також засмученого Владіміра Путіна.

а

Пост Лінаса Лінкявічюса зі зверненням до росіян / пост посла в Х

Зазначимо! Українські бійці стверджують, що знищать Кримський міст вже до середини липня 2024 року. За данними видання Sun, саме тоді планується третя велика атака на незаконну прибудову в Криму. Джерело, близьке до Міноборони України, переконане, що це абсолютно можливо.

Україна й ATACMS