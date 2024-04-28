Варто додати, що у схваленому Сполученими Штатами пакеті додаткового фінансування для України, є далекобійні ракети ATACMS. Саме їх часто називають "вбивцями Кримського моста". Зокрема, Лінкявічюс також натякнув на це.
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Останнє фото на мосту
Посол Литви Лінас Лінкявічюс у соцмережі Х вдало потролив російських громадян, натякнувши на падіння Кримського моста.
Хто ще не встиг сфотографуватися на Керченському мосту, то ще час,
– написав він.
Також дипломат опублікував колаж, що демонструє сам Кримський міст, ракету ATACMS, а також засмученого Владіміра Путіна.
а
Пост Лінаса Лінкявічюса зі зверненням до росіян / пост посла в Х
Україна й ATACMS
- Інститут вивчення війни зазначає, що надходження великої кількості ракет ATACMS допоможе Україні погіршити матеріально-технічне забезпечення російських окупантів. Також далекобійна зброя загрожує російським аеродромам у глибоких тилах.
- Також стало відомо, що США у березні 2024 року таємно передали Україні ракети ATACMS. Відповідну інформацію повідомили ЗМІ, а згодом підтвердили офіційні особи. Водночас після підписання законопроєкту про допомогу у вигляді 61 мільярда доларів, Штати продовжать постачати Україні ракети ATACMS.
- Аналітики ISW переконані, що далекобійними ракетами ATACMS вже могли завдати ударів по окупованому Джанкою в Криму та Бердянську в Запорізькій області. Зокрема, якщо говорити про останню атаку, то тоді було знищено російський комплекс ППО С-300. Також у ніч проти 24 квітня було гучно біля села Бабах-Тарам, внаслідок чого є жертви серед офіцерського складу окупантів.