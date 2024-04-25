Журналісти The New York Times зазначили, що ракети типу ATACMS можуть проникати глибше в окуповані Росією частини України та націлюватися на вузли постачання російських військ на південному сході.

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Для яких цілей може застосовувати ATACMS Україна

У виданні підкреслили, що після кількох місяців запитів Україна отримала більш дальню версію армійських тактичних ракетних систем, відому як ATACMS, яка може долати відстань у близько 305 кілометрів. Перед постачанням цього місяця Сполучені Штати поставили Україні версію системи, яка має радіус дії 160 кілометрів і озброєна касетними боєприпасами широкого розповсюдження.

Посадові особи з питань національної безпеки США заявили, що значна частина постачання зброї, які довго відкладалися, мала б спочатку зосередитися на зміцненні оборони України. Однак зрештою вирішили передати зброю для ураження ворожих цілей.

Мета нових систем великої дальності полягає в тому, щоб посилити тиск на Крим, центр російських повітряних і сухопутних сил, "де зараз Росія має відносно безпечний притулок",

– сказав високопоставлений чиновник з Пентагону.

Представники Пентагону відмовилися назвати точну кількість систем великої дальності, які були відправлені в Україну. Однак відомо, що адміністрація Байдена таємно відправила ATACMS більшого радіуса дії й вони були частиною 300-мільйонного постачання, оголошеного в березні 2024 року.

За даними високопоставленого чиновника США, Україна використала ракети більшого радіуса дії, щоб завдати удару по російських військах у портовому місті Бердянськ.

Крім того, соціальні мережі в Україні повідомляли про великі пожежі та вибухи минулого тижня на військовому аеродромі в Джанкой у Криму, який, за словами двох офіційних осіб США, був ціллю ATACMS дальньої дії. У зверненні того вечора президент України Володимир Зеленський подякував генералу Олександру Сирському, але не уточнив подробиць удару.

Одна з речей, яку ми змогли побачити, полягає в тому, що коли Україна отримує постачання, вони можуть бути ефективними,

– сказав голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Чарльз К. Браун молодший.

Журналісти також зауважили, що за більш ніж два роки після вторгнення Росії та окупації частини областей України розрахунки пана Байдена змінилися. Адже поки Конгрес проводив місяці, розглядаючи черговий пакет допомоги для України, у її військ з'явилися проблеми із боєприпасами та спорядженням.