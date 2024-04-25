Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зауваживши, що США не дозволять бити цими ракетами по території Росії. Але дальності у 300 кілометрів цілком достатньо, аби бити по військових об'єктах в тимчасово окупованому Криму.

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Нещодавно там вже стався потужний удар по аеродрому в Джанкої, де розташований дивізіон 18 зенітного ракетного полку. Такі ж об'єкти є і у Феодосії, і в Євпаторії, і на мисі Тарханкут. Тому ще є багато-багато роботи.

Потрібно повністю нівелювати загрозу комплексів С-400 та С-300. Потрібно знищити всі дивізіони, які зі складу 18 зенітного ракетного полку, 12 зенітного ракетного полку… Це все ті зрадники, які перейшли у 2014 році на бік Росії. Вони зараз отримують те, що заслужили,

– сказав Коваленко.

Якщо позбавити Крим прикриття з повітря, то можна потім буде запускати значно більше далекобійних дронів та ракет по Криму. Але, найімовірніше, тоді Сили оборони зосередяться на знищенні Кримського мосту.

Чи може Росія збивати ATACMS

Як наголосив Коваленко, найімовірніше, окупанти не мають можливості їх знищувати. Вже було опубліковане відео запуску 6 таких ракет. Згодом через певний час на супутникових знімках зафіксували шість прильотів по аеродрому Джанкоя.

Тобто дивізіон С-400 не спрацював на перехоплення шести балістичних ракет. І вони були не найновішої модифікації. Можемо з цього зробити висновок, що росіяни не можуть протидіяти ATACMS,

– сказав Коваленко.

ATACMS в Україні: коротко