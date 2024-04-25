Журналисты The New York Times отметили, что ракеты типа ATACMS могут проникать глубже в оккупированные Россией части Украины и нацеливаться на узлы снабжения российских войск на юго-востоке.

Интересно Россияне не могут противодействовать ATACMS: какие самые интересные цели для этих ракет

Для каких целей может применять ATACMS Украина

В издании подчеркнули, что после нескольких месяцев запросов Украина получила более дальнюю версию армейских тактических ракетных систем, известную как ATACMS, которая может преодолевать расстояние в около 305 километров. Перед поставкой в этом месяце Соединенные Штаты поставили Украине версию системы, которая имеет радиус действия 160 километров и вооружена кассетными боеприпасами широкого распространения.

Должностные лица по вопросам национальной безопасности США заявили, что значительная часть поставок оружия, которые долго откладывались, должна была бы сначала сосредоточиться на укреплении обороны Украины. Однако в конце концов решили передать оружие для поражения вражеских целей.

Цель новых систем большой дальности заключается в том, чтобы усилить давление на Крым, центр российских воздушных и сухопутных сил, "где сейчас Россия имеет относительно безопасное убежище",

– сказал высокопоставленный чиновник из Пентагона.

Представители Пентагона отказались назвать точное количество систем большой дальности, которые были отправлены в Украину. Однако известно, что администрация Байдена тайно отправила ATACMS большего радиуса действия и они были частью 300-миллионной поставки, объявленной в марте 2024 года.

По данным высокопоставленного чиновника США, Украина использовала ракеты большего радиуса действия, чтобы нанести удар по российским войскам в портовом городе Бердянск.

Кроме того, социальные сети в Украине сообщали о больших пожарах и взрывах на прошлой неделе на военном аэродроме в Джанкое в Крыму, который, по словам двух официальных лиц США, был целью ATACMS дальнего действия. В обращении в тот вечер президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил генерала Александра Сырского, но не уточнил подробностей удара.

Одна из вещей, которую мы смогли увидеть, заключается в том, что когда Украина получает поставки, они могут быть эффективными,

– сказал председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Чарльз К. Браун младший.

Журналисты также отметили, что за более чем два года после вторжения России и оккупации части областей Украины расчеты господина Байдена изменились. Ведь пока Конгресс проводил месяцы, рассматривая очередной пакет помощи для Украины, у ее войск появились проблемы с боеприпасами и снаряжением.