Про це аналітики Інституту вивчення війни заявляють, посилаючись на посадовців США. За їхньою інформацією, у Бердянську могли знищити комплекс С-300.

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ЗСУ вже атакували ворога ATACMS

США таємно передали Україні невідому кількість далекобійних ракет ATACMS у березні 2024 року, що підтвердили в Пентагоні. Аналітики Інститут вивчення припускають, що ЗСУ вже використовували зброю для ударів по глибокому тилу ворога. Зокрема, українські захисники могли атакувати російську базу в тимчасово окупованому Джанкої та вдарити по цілі в Бердянську.

Зокрема, як заявляють в ISW, на геолокаційних кадрах від 23 квітня видно, що неподалік від Бердянська завдали кількох ударів по системі ППО С-300. Окрім того, радник мера Маріуполя повідомляв, що у ніч проти 24 квітня було гучно біля села Бабах-Тарама, яке розташоване на межі Донецької та Запорізької області. За словами Андрющенка, пролунало щонайменше 10 вибухів, а окупанти зазнали втрат як у живій силі, так і техніці.

Водночас аналітики Інституту вивчення війни зауважують, що достеменно невідомо, чи це один з ударів, про який говорили представники США. Окрім того, ракети ATACMS могли використати для ударів по аеродрому в Джанкої.

Схоже, що українські військові застосували ракети ATACMS під час удару по російському військовому аеродрому в окупованому Джанкої у ніч з 16 на 17 квітня. Внаслідок цього було знищено або серйозно пошкоджено чотири пускові установки С-400, три радіолокаційні станції, обладнання пункту управління та системи спостереження за повітряним простором "Муром-М",

– заявили аналітики.

Удар по аеродрому в Джанкої: що відомо