Об этом аналитики Института изучения войны заявляют, ссылаясь на чиновников США. По их информации, в Бердянске могли уничтожить комплекс С-300.

К теме США продолжат поставки Украине ATACMS: количество Белый дом не раскрывает

ВСУ уже атаковали врага ATACMS

США тайно передали Украине неизвестное количество дальнобойных ракет ATACMS в марте 2024 года, что подтвердили в Пентагоне. Аналитики Института изучения предполагают, что ВСУ уже использовали оружие для ударов по глубокому тылу врага. В частности, украинские защитники могли атаковать российскую базу во временно оккупированном Джанкое и ударить по цели в Бердянске.

Как заявляют в ISW, на геолокационных кадрах от 23 апреля видно, что неподалеку от Бердянска нанесли несколько ударов по системе ПВО С-300. Кроме того, советник мэра Мариуполя сообщал, что в ночь на 24 апреля было громко возле села Бабах-Тарама, которое расположено на границе Донецкой и Запорожской областей. По словам Андрющенко, прозвучало не менее 10 взрывов, а оккупанты понесли потери как в живой силе, так и технике.

В то же время аналитики Института изучения войны отмечают, что доподлинно неизвестно, один ли это из ударов, о котором говорили представители США. Кроме того, ракеты ATACMS могли использовать для ударов по аэродрому в Джанкое.

Похоже, что украинские военные применили ракеты ATACMS во время удара по российскому военному аэродрому в оккупированном Джанкое в ночь с 16 на 17 апреля. В результате было уничтожено или серьезно повреждено четыре пусковые установки С-400, три радиолокационные станции, оборудование пункта управления и системы наблюдения за воздушным пространством "Муром-М",

– заявили аналитики.

Удар по аэродрому в Джанкое: что известно