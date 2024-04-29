Про це український гарант розповів під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Зауважимо, що Столтенберг прибув до Києва 29 квітня з неоголошеним візитом.

Дивіться також Україна заслужила на запрошення в НАТО, – Зеленський закликав Альянс не "пасувати" перед Кремлем

Від чого залежить потужність армії

Як зазначив президент України, серед трьох головних пунктів:

схвалення фінансової підтримки з боку партнерів, у тому ж числі й Сполучених Штатів Америки;

вчасне постачання озброєння до України;

поставка Силам оборони "конкретного" озброєння;

Я вважаю, що перший пункт, який був дуже складним, він виконаний. Є пакет, є фінансова підтримка. Це значить, що ми можемо розраховувати на ці гроші,

– пояснив Зеленський.

За словами гаранта, наразі позитиву в другому пункті (вчасне постачання) він не побачив, однак поставки все ж "потроху" пішли. Водночас цей процес важливо прискорити.

Щодо третього пункту, то, як пояснив Зеленський, він є найважливішим. Президент зазначив, що сьогодні також важливо, що саме Україна може отримати.

І ось це "що" найголовніше. Я вже не говорю про четвертий пункт де ми можемо використовувати ту чи іншу зброю. Це окрема бесіда. Тому ми вдячні партнерам, але є ще два пункти важливих,

– додав український лідер.

Столтенберг покликав Зеленського на саміт НАТО: що відомо