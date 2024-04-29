Про це український гарант розповів під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Зауважимо, що Столтенберг прибув до Києва 29 квітня з неоголошеним візитом.
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Від чого залежить потужність армії
Як зазначив президент України, серед трьох головних пунктів:
- схвалення фінансової підтримки з боку партнерів, у тому ж числі й Сполучених Штатів Америки;
- вчасне постачання озброєння до України;
- поставка Силам оборони "конкретного" озброєння;
Я вважаю, що перший пункт, який був дуже складним, він виконаний. Є пакет, є фінансова підтримка. Це значить, що ми можемо розраховувати на ці гроші,
– пояснив Зеленський.
За словами гаранта, наразі позитиву в другому пункті (вчасне постачання) він не побачив, однак поставки все ж "потроху" пішли. Водночас цей процес важливо прискорити.
Щодо третього пункту, то, як пояснив Зеленський, він є найважливішим. Президент зазначив, що сьогодні також важливо, що саме Україна може отримати.
І ось це "що" найголовніше. Я вже не говорю про четвертий пункт де ми можемо використовувати ту чи іншу зброю. Це окрема бесіда. Тому ми вдячні партнерам, але є ще два пункти важливих,
– додав український лідер.
Столтенберг покликав Зеленського на саміт НАТО: що відомо
- Генсек Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг запросив Володимира Зеленського на саміт НАТО.
- Водночас під час пресконференції в понеділок, 29 квітня, він зауважив, що запрошення Україні на вступ до НАТО під час саміту не слід чекати.
- Єнс Столтенберг зазначив, що "коли час буде правильним, Україна стане членом НАТО відразу".