Генсек НАТО разом із президентом України виступили перед журналістами. Володимир Зеленський висловився про майбутній саміт НАТО, який відбудеться у Вашингтоні у липні.

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Київ чекає на рішучий крок від Альянсу

Глава держави розповів, що до пресконференції вони зі Столтенбергом вже почали обговорювати підготовку до літнього саміту. Після спілкування з медіа ця розмова продовжиться.

За словами президента, можна вже зараз впевнено сказати, що саміт у Вашингтоні може стати моментом сили для Альянсу або ні.

Зеленський наголосив, що саме там буде вирішено чи буде можливість у ворога Альянсу накладати вето на посилення НАТО.

Україна заслуговує на запрошення НАТО. Нашою силою і нашим захистом спільних цілей, і нашим значенням для майбутнього усієї євроатлантики,

– заявив президент.

Український лідер зазначив, що Альянс не повинен боятися власної сили. Він не має право відступити від власних правил лише тому, що такого відступу хочуть у Кремлі.

Столтенберг сказав, чи отримає Україна запрошення на саміті

Своєю чергою, виступаючи перед журналістами, Столтенберг заявив, що на саміті у Вашингтоні запрошення України в НАТО чекати не варто.

Водночас генсек висловив сподівання, що Україна в один день стане членом Альянсу, коли буде для цього "правильний час".

Крім того, Столтенберг вважає, що між країнами НАТО та Україною повинні бути довгострокові та серйозні домовленості. Він наголосив, що у Москві мають розуміти, що вони не зможуть перемогти ні сьогодні, ні завтра.

Столтенбрг додав, що між допомогою Києву та власним озброєнням – потрібно обирати Україну.

Нагадаємо, що під час вечірнього звернення Зеленський розповів, що між США та Україною готується двостороння безпекова угода на 10 років, яка включатиме фінансову, політичну та збройну підтримку.