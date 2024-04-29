Такое мнение 24 Каналу выразил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, отметив, что угроза со стороны России несется в сторону Европы. В настоящее время европейцы живут памятью Второй мировой войны и что к ней привело.

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"Я хочу не ошибиться в оценках того, что правительства Европы адекватно оценивают эти угрозы и соответствующим образом будут реагировать. Поэтому из-за этого и возникают эти задержки с передачей Украине систем Patriot",– предположил Клочок.

Если раньше Запад недооценивал угрозу со стороны России, то сейчас он ее переоценивает и перестраховывается. Все, чтобы по западным странам не ударили ракетами. В настоящее время Европа боится российской агрессии, и потому не передает системы ПВО.

Война может подойти вплотную

В то же время на это может влиять и другой фактор. В настоящее время президент Франции Эммануэль Макрон активно продвигает в Европе тезис о том, что Украине нужно помогать для того, чтобы война не пришла в страны, у которых с ней есть граница. К примеру, в Румынию или Польшу.

Россия может действительно подойти очень вплотную к этим границам, и тогда вызовы для безопасности Европы будут просто невероятно велики. Это будет одним из мотивационных факторов передачи Украине систем Patriot. В частности, и недавние массированные ракетные удары по энергосистеме Украины,

– добавил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

Россия не может наносить эффективные и точные удары по разным объектам, как бы она этого хотела, из-за наличия в Украине эшелонированной системы противовоздушной обороны. Впрочем, у украинского государства мало систем ПВО.

Украине нужно передавать системы ПВО для того, чтобы она обескровливала возможности российского ВПК, уничтожая ракетный потенциал оккупантов.

"Сложный процесс, но он двигается. Хорошо, что он двигается. Верю в то, что эти системы будут переданы, потому что этим вопросом занялись немцы", – подчеркнул Клочок.

Обратите внимание! Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Германия инициирует немедленный анализ всех существующих в мире систем Patriot и других систем ПВО. Все, мол, для того, чтобы батареи были доставлены в Украину.

Украине нужны ЗРК Patriot