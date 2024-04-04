Так, Германия инициирует немедленный анализ всех имеющихся в мире систем батарей Patriot и других систем ПВО, а также что можно сделать, какие комбинации построить для того, чтобы эти батареи были как можно быстрее доставлены в Украину. Об этом сообщила корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.
Смотрите также Украине нужно еще как минимум 5 – 7 систем Patriot, у партнеров их больше 100, – Кулеба
Германия инициирует немедленный анализ всех имеющихся в мире систем Patriot
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Германия, как председатель коалиции по противовоздушной обороне, функционирующей в рамках "Рамштайн", немедленно инициирует анализ всех имеющихся в мире систем Patriot и других систем противовоздушной обороны.
Германия, как председатель коалиции противовоздушной обороны, инициирует сейчас немедленно анализ всех имеющихся не только у союзников, но вообще в мире систем батарей Patriot и других систем противовоздушной защиты, и что можно сделать, какие комбинации построить, чтобы эти батареи были доставлены в Украину,
– сказал украинский дипломат.
По словам Кулебы, во время встречи Совета Украина – НАТО он сосредоточился исключительно на одной теме – поставке систем Patriot, хотя союзники планировали обсудить долгосрочные обязательства.
"Один из министров сказал, что это была самая жесткая речь министра иностранных дел, которую он слышал в своей жизни. Я извинился за то, что испортил праздничное настроение – день рождения НАТО, но я чувствовал, что нужно погрузить коллег в суровую реальность жителей Харькова, Одессы, Львова", – отметил глава украинского МИД.
Кроме этого, Кулеба отметил, что те министры, которые были в Украине и слышали работу систем ПВО, на соответствующие просьбы Украины "реагируют иначе".
В частности, глава МИД Германии уже обнародовала видео на своей странице в соцсети Х (ранее твитер), в подписи к которому отметила о необходимости для Украины усиленной противовоздушной обороны.
"Я только что громко и четко услышала от Дмитрия Кулебы, что Украине срочно нужна усиленная противовоздушная оборона. Я на себе убедилась в Одессе и Харькове, что ПВО спасает жизни. Вместе мы призываем партнеров в Европе и всем мире предоставить все, что мы можем", – подчеркнула Анналена Бербок.
Кулеба встретился со Столтенбергом: коротко
- Глава МИД Дмитрий Кулеба встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. В частности он выразил разочарование, что союзники отказываются предоставить дополнительные батареи противоракетной обороны Patriot.
- Кулеба отметил, что "к сожалению, Россия систематически уничтожает украинскую экономику, убивает украинцев и также уничтожает украинские города". По его словам, его главный месседж на сегодня – системы Patriot. "Потому что сохранение жизни украинцев, украинских городов и экономики зависит от наличия у Украины Patriot и других систем ПВО", – добавил Кулеба.
- Он отметил, что говорится о Patriot, потому что это единственная система, которая может сбивать баллистику. Ведь только за март Россия запустила по Украине 94 баллистические ракеты.