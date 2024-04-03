Кулеба отметил, что намерен поднимать вопрос противоракетных комплексов Patriot на каждой встрече с коллегами, которые состоятся в течение следующих двух дней в Брюсселе.
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Кулеба высказался о Patriot
В последние недели Россия активизировала атаки на украинские города и объекты энергетической инфраструктуры, что подчеркивает насущную потребность Киева в защите.
Партнеры предоставили нам различные системы (противовоздушной обороны), мы благодарны за это, но этого просто недостаточно, учитывая масштабы войны,
– сказал Кулеба.
Министр иностранных дел заявил, что Украине необходимо еще как минимум 5-7 систем Patriot. Это минимальное количество, необходимое для обеспечения дополнительной защиты.
"Разве это такая большая проблема? Неужели невозможно удовлетворить минимальный запрос Украины?", – спросил Дмитрий Кулеба.
Он убежден, что это "лишь вопрос политической воли".
Глава украинского МИД сказал, что ему не понятно, почему союзники до сих пор не предоставили дополнительные системы Patriot, особенно учитывая то, что партнеры Киева не сталкиваются с ракетной угрозой, с которой ежедневно сталкивается Украина сталкивается.
Почему все имеющиеся в мире системы Patriot нужно срочно передать Украине: что говорил Кулеба
- Дмитрий Кулеба провел несколько встреч с зарубежными коллегами. Министр дал понять партнерам, что Украина нуждается в большем количестве систем ПВО из-за российской агрессии.
- В частности, Кулеба обсудил с польским министром Сикорским возможности Варшавы по защите воздушного пространства Украины от российских ракет. "Украина сейчас является единственным государством в мире, которое почти ежедневно защищается от атак баллистических ракет. Это означает, что все имеющиеся в мире батареи "Патриотов", которые могут быть предоставлены Украине, должны быть доставлены в Украину как можно быстрее. Более важного места для них нет", – объяснил Кулеба.
- На встрече с главой МИД Испании Хосе Мануэлем Альбаресом Кулеба также объяснил ему актуальность предоставления Украине дополнительных систем Patriot и других систем ПВО, способных перехватывать баллистические ракеты.