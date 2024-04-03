Кулеба отметил, что намерен поднимать вопрос противоракетных комплексов Patriot на каждой встрече с коллегами, которые состоятся в течение следующих двух дней в Брюсселе.

Смотрите также Подготовка идет хорошо: Кулеба сказал, когда F-16 появятся в украинском небе

Кулеба высказался о Patriot

В последние недели Россия активизировала атаки на украинские города и объекты энергетической инфраструктуры, что подчеркивает насущную потребность Киева в защите.

Партнеры предоставили нам различные системы (противовоздушной обороны), мы благодарны за это, но этого просто недостаточно, учитывая масштабы войны,

– сказал Кулеба.

Министр иностранных дел заявил, что Украине необходимо еще как минимум 5-7 систем Patriot. Это минимальное количество, необходимое для обеспечения дополнительной защиты.

"Разве это такая большая проблема? Неужели невозможно удовлетворить минимальный запрос Украины?", – спросил Дмитрий Кулеба.

Он убежден, что это "лишь вопрос политической воли".

Глава украинского МИД сказал, что ему не понятно, почему союзники до сих пор не предоставили дополнительные системы Patriot, особенно учитывая то, что партнеры Киева не сталкиваются с ракетной угрозой, с которой ежедневно сталкивается Украина сталкивается.

Почему все имеющиеся в мире системы Patriot нужно срочно передать Украине: что говорил Кулеба