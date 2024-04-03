Кулеба зазначив, що має намір порушувати питання протиракетних комплексів Patriot на кожній зустрічі з колегами, які відбудуться протягом наступних двох днів у Брюсселі.

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Кулеба висловився про Patriot

Останніми тижнями Росія активізувала атаки на українські міста та об'єкти енергетичної інфраструктури, що підкреслює нагальну потребу Києва у захисті.

Партнери надали нам різні системи (протиповітряної оборони), ми вдячні за це, але цього просто недостатньо, враховуючи масштаби війни,

– сказав Кулеба.

Кулеба зазначив, що українські партнери мають у своєму розпорядженні понад 100 систем Patriot, але наразі не бажають поділитися ще 5 – 7. Ця кількість є мінімально необхідною для забезпечення значного додаткового захисту.

"Хіба це така велика проблема? Невже неможливо задовольнити мінімальний запит України?", – запитав Дмитро Кулеба.

Він переконаний, що це "лише питання політичної волі".

Голова українського МЗС сказав, що йому не зрозуміло, чому союзники досі не надали додаткові системи Patriot, особливо зважаючи на те, що партнери Києва не стикаються з ракетною загрозою, з якою щодня стикається Україна стикається.

Чому всі наявні у світі системи Patriot потрібно терміново передати Україні: що казав Кулеба